Украина ожидает $2,9 млрд от МВФ в 2022 году

Бюджет на 2022 год предполагает получение $2,9 млрд от МВФ, а также выпуск $1,5 млрд еврооблигаций.





При этом не уточняется, о каких именно деньгах идет речь.





Согласно проекту бюджета, в следующем году планируется выпуск еврооблигаций со сроком погашения 5-15 лет на эквивалент $1,5 млрд, или 42,9 млрд грн. Средневзвешенная процентная ставка по ним составляет около 7,5%.





Всего за счет внешних заимствований намечено привлечь для финансирования госбюджета 125,62 млрд грн, тогда как за счет внутренних – 419,96 млрд грн.



