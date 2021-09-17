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Новости
Экономика и Финансы
17 сентября 21, 13:17
Украина ожидает $2,9 млрд от МВФ в 2022 году
МВФ
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В рамках плана заимствований Украина рассчитывает получить $2,9 млрд от МВФ и разместить еврооблигации на $1,5 млрд.
Бюджет на 2022 год предполагает получение $2,9 млрд от МВФ, а также выпуск $1,5 млрд еврооблигаций. 

При этом не уточняется, о каких именно деньгах идет речь.

Согласно проекту бюджета, в следующем году планируется выпуск еврооблигаций со сроком погашения 5-15 лет на эквивалент $1,5 млрд, или 42,9 млрд грн. Средневзвешенная процентная ставка по ним составляет около 7,5%.

Всего за счет внешних заимствований намечено привлечь для финансирования госбюджета 125,62 млрд грн, тогда как за счет внутренних – 419,96 млрд грн.

Источник: https://korrespondent.net/
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