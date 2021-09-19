Курс валют на 18 сентября, субботу

Национальный банк Украины на субботу, 18 сентября, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 26.66 грн/$. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем и постепенно приближается к психологической отметке 27 грн/доллар.

Официальный курс евро 18 сентября равняется 31.37 грн/€. Он упал на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и стремится к психологической отметке 31 грневро.

Эти же официальные курсы будут действовать и в воскресенье, 19 сентября. А в понедельник, 20 сентября, доллар и евро вырастут снова - поэтому суббота, возможно, не худший день для покупки валюты.

15 сентября действовали такие официальные курсы:26.63 грн/$, 31.46 грн/€.

14 сентября действовали такие официальные курсы:26.69 грн/$, 31.44 грн/€.

13 сентября действовали такие официальные курсы:26.72 грн/$, 31.62 грн/€.