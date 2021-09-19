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Экономика и Финансы
18 сентября 21, 09:33
Курс валют на 18 сентября, субботу
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Доллар и евро после выходных будут расти.

Национальный банк Украины на субботу, 18 сентября, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 26.66 грн/$. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем и постепенно приближается к психологической отметке 27 грн/доллар.

Официальный курс евро 18 сентября равняется 31.37 грн/€. Он упал на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и стремится к психологической отметке 31 грневро.

Эти же официальные курсы будут действовать и в воскресенье, 19 сентября. А в понедельник, 20 сентября, доллар и евро вырастут снова - поэтому суббота, возможно, не худший день для покупки валюты.

16 сентября  действовали такие официальные курсы:26.64 грн/$, 31.51 грн/€. 
15 сентября  действовали такие официальные курсы:26.63 грн/$, 31.46 грн/€.
14 сентября  действовали такие официальные курсы:26.69 грн/$, 31.44 грн/€. 
13 сентября  действовали такие официальные курсы:26.72 грн/$, 31.62 грн/€. 
10-12 сентября,  действовали такие официальные курсы:26.72 грн/$, 31.62 грн/€.

Курс евро уже в первые дни января 2021 года вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 30 января 2018 года - 34.96 гривен за евро. Однако потом вновь упал до уровня 34 грн/евро и ниже.

Официальный курс валют НБУ на 18 сентября 2021 года. Фото: Нацбанк Украины.

Последний по-настоящему значительный максимум курса доллара случился 2 декабря 2020 года, когда американская валюта достигла отметки 28,55 грн/доллар. Таким образом, был побит двухлетний рекорд от 30 ноября 2018 года - 28,39 гривны за доллар, когда после захвата российскими оккупантами моряков в Керченском проливе в Украине было введено военное положение.

Следующей остается рекордная отметка - 28.87 грн за доллар. Ее официальный курс пробивал 23 января 2018 года. 

Какими были самые низкие курсы гривны в обозримом прошлом относительно основных валют в официальных курсах НБУ? Доллар США 26 февраля 2015 года стоил  30.01 грн. Евро установил свой рекорд 26 января 2018 года - 35.66 грн.

 
kp.ua
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