Безработным украинцам урежут пособия. Сколько будут платить

Размер пособия по безработице в Украине привяжут к страховому стажу, а продолжительность его получения сократят. Это следует из законопроекта №6067 о реформировании службы занятости и социального страхования на случай безработицы, который Кабмин внесен в Верховную Раду.

Как сказано в пояснительной записке к документу, его принятие позволит сэкономить 3,1 млрд грн в 2022 году за счет сокращения расходов на материальное обеспечение безработных в стране.

Сделают это за счет "усиления страховых принципов". То есть чем больше страховой стаж - тем больше размер помощи по безработице. Это приведет к тому, что большинство безработных среднего возраста (стаж 10-15 лет) будут получать меньше помощи от государства.

Вместе с тем документ ослабляет к безработным санкции за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин.

Вместе с тем документ ослабляет к безработным санкции за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин.

Законопроект №6067 предлагает определять размер пособия по безработице в зависимости от страхового стажа и считать в процентах от средней зарплаты:

- от 3 до 6 лет - 55%;

- от 6 до 12 лет - 60%;

- от 12 до 18 лет - 65%;

- от 18 до 24 лет - 70%;

- от 24 до 30 лет - 75%;

- более 30 лет - 80%. Для лиц, страховой стаж которых не менее 15 лет, и которые ни разу не получали пособие по безработице, проценты к средней заработной плате (дохода) увеличиваются на 10%. Сейчас безработные со страховым стажем 10-15 лет получают пособие по безработице в размере 70% (будет 60%). В выигрыше останутся те, кто имеет страховой стаж более 25 лет: для них пособие вырастет с 70% до 80% от средней ЗП. Те безработные, которые будут иметь менее 7 месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев, получат минимальный размер пособия по безработице. В зависимости от страхового стажа будет и продолжительность выплаты пособия. Сейчас все безработные, независимо от стада могут рассчитывать на помощь общей продолжительностью не более 360 календарных дней в течение двух лет. Документ предлагает следующее: - до 3 лет - 180 календарных дней; - до 3 лет - 180 календарных дней;

- от 3 до 6 лет - 210;

- от 6 до 12 лет - 240;

- от 12 до 18 лет - 270;

- от 18 до 24 лет - 300;

- от 24 до 30 лет - 330;

- более 30 лет - 360. Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру: первая половина срока продолжительности выплаты пособия по безработице - 100%; в дальнейшем - 50%. первая половина срока продолжительности выплаты пособия по безработице - 100%; в дальнейшем - 50%. Сейчас действуют такие нормативы: - первые 90 дней - 100%; - первые 90 дней - 100%;

- следующие 90 дней - 80%;

- в дальнейшем - 70%.