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Новости
Экономика и Финансы
23 сентября 21, 10:07
Безработным украинцам урежут пособия. Сколько будут платить
безработный
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Чем больше страховой стаж - тем больше будет размер помощи по безработице.

Размер пособия по безработице в Украине привяжут к страховому стажу, а продолжительность его получения сократят. Это следует из законопроекта №6067 о реформировании службы занятости и социального страхования на случай безработицы, который Кабмин внесен в Верховную Раду.

Как сказано в пояснительной записке к документу, его принятие позволит сэкономить 3,1 млрд грн в 2022 году за счет сокращения расходов на материальное обеспечение безработных в стране.

Сделают это за счет "усиления страховых принципов". То есть чем больше страховой стаж - тем больше размер помощи по безработице. Это приведет к тому, что большинство безработных среднего возраста (стаж 10-15 лет) будут получать меньше помощи от государства.

Вместе с тем документ ослабляет к безработным санкции за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин.

Вместе с тем документ ослабляет к безработным санкции за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин.

Законопроект №6067 предлагает определять размер пособия по безработице в зависимости от страхового стажа и считать в процентах от средней зарплаты:

- до 3 лет - 50% средней зарплаты; 
- от 3 до 6 лет - 55%;
- от 6 до 12 лет - 60%;
- от 12 до 18 лет - 65%;
- от 18 до 24 лет - 70%; 
- от 24 до 30 лет - 75%; 
- более 30 лет - 80%.

Для лиц, страховой стаж которых не менее 15 лет, и которые ни разу не получали пособие по безработице, проценты к средней заработной плате (дохода) увеличиваются на 10%.

Сейчас безработные со страховым стажем 10-15 лет получают пособие по безработице в размере 70% (будет 60%). В выигрыше останутся те, кто имеет страховой стаж более 25 лет: для них пособие вырастет с 70% до 80% от средней ЗП.

Те безработные, которые будут иметь менее 7 месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев, получат минимальный размер пособия по безработице.

В зависимости от страхового стажа будет и продолжительность выплаты пособия. Сейчас все безработные, независимо от стада могут рассчитывать на помощь общей продолжительностью не более 360 календарных дней в течение двух лет. Документ предлагает следующее:

- до 3 лет - 180 календарных дней; 
- от 3 до 6 лет - 210; 
- от 6 до 12 лет - 240; 
- от 12 до 18 лет - 270; 
- от 18 до 24 лет - 300;
- от 24 до 30 лет - 330; 
- более 30 лет - 360.

Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:

первая половина срока продолжительности выплаты пособия по безработице - 100%; в дальнейшем - 50%.

Сейчас действуют такие нормативы:

- первые 90 дней - 100%; 
- следующие 90 дней - 80%;
- в дальнейшем - 70%.

Пособие по безработице назначается с 8-го дня после регистрации в Центре занятости. Но лицам, которые уволились с последнего места работы (службы) по собственному желанию без уважительных причин или по соглашению сторон, выплаты начинаются с 31-го календарного дня. И платить им будут лишь 90 календарных дней.

Напомним, что повышение прожиточного минимума в Украине с 1 июля привело к увеличению максимальной помощи по безработице на 436 грн - до 9500 грн.

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