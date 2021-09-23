Безработным украинцам урежут пособия. Сколько будут платить

Размер пособия по безработице в Украине привяжут к страховому стажу, а продолжительность его получения сократят. Это следует из законопроекта №6067 о реформировании службы занятости и социального страхования на случай безработицы, который Кабмин внесен в Верховную Раду.
Как сказано в пояснительной записке к документу, его принятие позволит сэкономить 3,1 млрд грн в 2022 году за счет сокращения расходов на материальное обеспечение безработных в стране.
Сделают это за счет "усиления страховых принципов". То есть чем больше страховой стаж - тем больше размер помощи по безработице. Это приведет к тому, что большинство безработных среднего возраста (стаж 10-15 лет) будут получать меньше помощи от государства.
Вместе с тем документ ослабляет к безработным санкции за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин.
Вместе с тем документ ослабляет к безработным санкции за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин.
Законопроект №6067 предлагает определять размер пособия по безработице в зависимости от страхового стажа и считать в процентах от средней зарплаты:- до 3 лет - 50% средней зарплаты;
Для лиц, страховой стаж которых не менее 15 лет, и которые ни разу не получали пособие по безработице, проценты к средней заработной плате (дохода) увеличиваются на 10%.
Сейчас безработные со страховым стажем 10-15 лет получают пособие по безработице в размере 70% (будет 60%). В выигрыше останутся те, кто имеет страховой стаж более 25 лет: для них пособие вырастет с 70% до 80% от средней ЗП.
Те безработные, которые будут иметь менее 7 месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев, получат минимальный размер пособия по безработице.
В зависимости от страхового стажа будет и продолжительность выплаты пособия. Сейчас все безработные, независимо от стада могут рассчитывать на помощь общей продолжительностью не более 360 календарных дней в течение двух лет. Документ предлагает следующее:- до 3 лет - 180 календарных дней;
Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:первая половина срока продолжительности выплаты пособия по безработице - 100%; в дальнейшем - 50%.
Сейчас действуют такие нормативы:- первые 90 дней - 100%;
Пособие по безработице назначается с 8-го дня после регистрации в Центре занятости. Но лицам, которые уволились с последнего места работы (службы) по собственному желанию без уважительных причин или по соглашению сторон, выплаты начинаются с 31-го календарного дня. И платить им будут лишь 90 календарных дней.
Напомним, что повышение прожиточного минимума в Украине с 1 июля привело к увеличению максимальной помощи по безработице на 436 грн - до 9500 грн.