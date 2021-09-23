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Новости
Экономика и Финансы
23 сентября 21, 10:08
Пенсии украинцев повысят: когда и на сколько
пенсия
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В 2022 году в Украине пересчитают выплаты пенсионерам

В 2022 году в Украине пересчитают выплаты пенсионерам благодаря двухэтапному повышению минимальной пенсии - в июле и декабре 2022-го. Об этом говорится в проекте бюджета Украины на 2022-й год.

"Минималку" повысят с 1934 до 2093 грн. При этом максимальная пенсионная выплата увеличится на 1590 грн - до 20 930 грн.

Важно, что минимальная пенсия прикреплена к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас ее размер составляет 1 854 гривны.

Как будут пересчитывать пенсии до конца 2021-го и в 2022-м:

- С 1 декабря 2021 года - 1 934 грн; 
- С 1 июля 2022 года - 2 027 грн; 
- С 1 декабря 2022 года - 2 093 грн.

Соответственно, после повышения "минималки" вырастут размеры надбавок и доплат разным социально незащищенным категориям населения.

Стоит отметить, что максимальную пенсию в Украине получают судьи. Они, в отличие от простых украинцев, не получают пенсию по формуле - им насчитывают процент от зарплаты.

Введение доплат в размере 400 грн с 1 июля перенесли на сентябрь. Это связано с тем, что в бюджете не хватает это денег.
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