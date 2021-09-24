Газовый кризис. Европа рискует замерзнуть

В Европе большие проблемы с газом. Цена на пороге исторического максимума, запасы истощены. С начала года цены на газ в Европе выросли более чем втрое.

Что будет дальше?

Причины

Причин подорожания газа и его дефицита в Европе несколько. Прошлая зима в Европе была необычайно холодной, топили крепко, и запасы газа в хранилищах истощились. Летом пришла жара – она подстегнула спрос на электроэнергию (из-за кондиционеров), но иссушила водохранилища и уменьшила генерацию гидроэлектростанций. Вслед за турбинами уныли ветряки - лето в Европе оказалось самым безветренным с середины прошлого века. Все это подстегнуло спрос на газ. Но и его не хватает, причем во всем мире.

Собственное производство газа в Европе сокращается. Помимо истощения запасов Северном море, несколько норвежских газовых месторождений встали на плановый ремонт.

Европа переходит к зеленой энергетике, выключает ядерные и угольные электростанции. Но возобновляемые источники энергии – нестабильный ресурс, а газа не хватает.

Завалить деньгами

Неприятные новости о ценах на газ европейцы вычитали не в газетах, а в коммунальных платежках. Они пошли жаловаться властям, но у тех почти нет возможности ограничить рост цен на предельно дерегулированном и конкурентном рынке. Власти обратились к традиционному рецепту, опробованному после двух кризисов этого века - залить пожар деньгами.

Франция пообещала единовременно выплатить по 100 евро 5,8 млн малообеспеченных семей. Испания (к недовольству Еврокомиссии) пообещала в ближайшие полгода изъять у энергокомпаний 2,6 млрд евро сверхприбыли и раздать их в виде субсидий населению.

Италия затеяла реформу коммунальных платежей и отписала на временные дотации до 3 млрд евро. Греция пообещала компенсацию в 9 евро в месяц всем, а бедным - еще больше, а также льготные тарифы клиентам госкомпании. Португалия решила не повышать потолок регулируемых цен на электроэнергию в 2022 году, несмотря на дорожающее сырье для ее производства.

А вот власти Германии не увидели необходимости вмешиваться в ситуацию.

Дефицит продовольствия

Британский опыт демонстрирует, как дефицит газа может обернуться продовольственным кризисом.

Началось все с того, что американские владельцы остановили до весны оба британских завода минеральных удобрений. Дорогой газ сделал их выпуск нерентабельным. Мало того, что фермеры остались без селитры и мочевины. Оказалось, что побочный продукт их производства - углекислый газ, куда нужнее.

Остановка комбинатов лишила Британию 60% всей углекислоты. Той самой, что играет роль консерванта при упаковке продуктов, наполняет пузыриками лимонады и газировку, оглушает скот при забое и используется для охлаждения во всем - от перевозок до медицины и атомных станций.

Дефицит углекислоты оказался такой серьезной проблемой для пищевой промышленности и фермеров, что британское правительство дало денег американским владельцам двух заводов минеральных удобрений, чтобы они запустили их. Рождество пока не отменяется.

Но решена лишь часть проблемы. Теплицы и стойла по-прежнему отапливаются газом и освещаются дорожающим светом. Пусть еда не исчезнет, но точно подорожает, предупреждают фермеры и супермаркеты.