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Экономика и Финансы
24 сентября 21, 16:07
Китай признал нелегальными все операции с криптовалютами
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Все криптовалюты, в частности Bitcoin, не являются фиатными валютами и не могут быть в обращении на рынке КНР

Китайский центробанк заявил, что все операции, связанные с криптовалютами, признаны нелегальными.

В связи с этим котировки биткоина и Ether резко упали, передает Bloomberg.

Как сообщил Народный банк Китая, все криптовалюты, в частности Bitcoin, не являются фиатными валютами и не могут быть в обращении на рынке КНР.

Поэтому транзакции, связанные с криптовалютами, в частности, услуги оффшорных бирж для резидентов, являются незаконной финансовой деятельностью.

В свою очередь Агентство Китая по экономическому планированию заявило, что остановка добычи криптовалюты и борьба с ней важны для достижения цели по выбросам углерода.

Тем временем котировки биткоина уже сократились на 3,69% 24 сентября и составляют $42,581 тысяч. При этом падение продолжается.

Что касается второй крупнейшей криптовалюты Ethereum, то ее котировки упали на 8,39% до $2863.

Ранее американская платежная система PayPal запустила операции с криптовалютами для пользователей в Великобритании.
Delo
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