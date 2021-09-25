Шуфрич купил канал бывших работников из пула Медведчука

Депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала Перший незалежний, который организовали работники и менеджеры телеканалов Zik, NewsOne и 112 Украина, попавших под санкции СНБО в начале февраля. Об этом говорится на сайте 112 и в Facebook Шуфрича.

"Сегодня я принял предложение от журналистов коллектива телеканала Перший незалежний о вхождении в состав совладельцев с мажоритарной долей. Сразу же подписал соглашение о моем невмешательстве в редакционную политику журналистского коллектива", – написал Шуфрич.

По словам депутата, к этому решению его побудил конфликт телеканала с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, "который ставил под сомнение прозрачность владения".

112 сообщает, что Шуфрич "откликнулся на просьбу журналистов о защите и поддержке".

По словам журналистки телеканала Перший незалежний Дианы Панченко, "Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания продолжает назначение проверок относительно структуры собственности".

Шуфрич, согласно сообщению 112, стал владельцем 60% акций. Доля творческого коллектива составляет 40%.



