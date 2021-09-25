Цена на нефть превысила 78 долларов

Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают демонстрировать рост в последний рабочий день недели. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в пятницу, 24 сентября.





Так, по состоянию на 20:40 по Киеву ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли еще на $0,82 (1,06%) – до $78,07 за баррель. Цена этой марки не поднималась выше $78 за баррель с октября 2018 года.





Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,75 (1,02%) – до $74,05 за баррель. Это максимальный уровень за последние 10 недель.





Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $4,02 в пользу Brent.





Поддержку рынку на этой неделе оказали данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе до минимального уровня с 2018 года.





При этом данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes свидетельствуют о том, что число действующих буровых нефтяных установок в США на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц – до 421 установки. В настоящее время число действующих установок на 238 больше, чем годом ранее.



