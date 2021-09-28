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Новости
Экономика и Финансы
28 сентября 21, 10:12
Кулеба отреагировал на газовый контракт Венгрии и РФ
Дмитрий Кулеба
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"Это удар по Украине. Мы ответим".

Украина ответит на геополитический удар, который нанесен ей подписанием контракта между Венгрией и Россией о поставках газа в обход украинской газотранспортной системы. Об этом в эфире ток-шоу Свобода слова на ICTV заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар. И мы должны отвечать на него соответственно", – сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что после таких действий Будапешта "не может быть сожалений и соболезнований".

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Он сообщил, что Украина уже отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Реакция Банковой этим не ограничатся, сказал глава МИД.

"Это не будет только политический шаг – отмена комиссии <...>, мы будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации", – пообещал он.

Его венгерский коллега Петер Сийярто считает, что критика Украины из-за контракта – "вмешательство во внутренние дела" страны.

30 августа 2021 года Венгрия согласовала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Контракт рассчитан на 15 лет с возможностью пересмотра условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год.  

В Кремле заявили, что Газпром готов увеличивать поставки газа в Европу.
liga.net
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