Цена на газ в Европе впервые превысила $1 тысячу

В Европе продолжается ценовое ралли на природный газ. Утром во вторник, 28 сентября, на открытии торгов цена впервые в истории превысила $1 тысячу за 1 тысячу кубических метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.





"К настоящему моменту стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускорила рост до $1031,3 за 1 тыс. куб. м", – говорится в сообщении.





Общий рост цены газа с начала дня уже превысил 11%.





До этого исторический рекорд цены контракта "на день вперед" на TTF был зафиксирован 1 марта 2018 года – 969 долларов за тысячу кубометров.





Напомним, за вчерашний день газ в Европе подорожал на 10% и достиг 940 долларов за тысячу кубометров.





Сейчас запасы газа в ПХГ Европы на минимуме за 10 лет. В среднем они заполнены на 72% по состоянию на 22 сентября.





В дефиците газа обвиняют российский Газпром. Так, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что газовый концерн искусственно создал такую ситуацию для шантажа и введения в эксплуатацию Северного потока-2.





В свою очередь, Газпром называет абсурдом обвинения в нехватке газа на европейском рынке.



