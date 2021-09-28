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Экономика и Финансы
28 сентября 21, 10:57
Цена на газ в Европе впервые превысила $1 тысячу
газ
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Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускорила рост до $1031,3 за тысячу кубов.
В Европе продолжается ценовое ралли на природный газ. Утром во вторник, 28 сентября, на открытии торгов цена впервые в истории превысила $1 тысячу за 1 тысячу кубических метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

"К настоящему моменту стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускорила рост до $1031,3 за 1 тыс. куб. м", – говорится в сообщении.

Общий рост цены газа с начала дня уже превысил 11%.

До этого исторический рекорд цены контракта "на день вперед" на TTF был зафиксирован 1 марта 2018 года – 969 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, за вчерашний день газ в Европе подорожал на 10% и достиг 940 долларов за тысячу кубометров.

Сейчас запасы газа в ПХГ Европы на минимуме за 10 лет. В среднем они заполнены на 72% по состоянию на 22 сентября.

В дефиците газа обвиняют российский Газпром. Так, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что газовый концерн искусственно создал такую ситуацию для шантажа и введения в эксплуатацию Северного потока-2.

В свою очередь, Газпром называет абсурдом обвинения в нехватке газа на европейском рынке.

Источник: https://korrespondent.net/
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