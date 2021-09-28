$100 — лучшая инвестиция. Как правильно вкладывать деньги?

Литовец Илья Лаурс знает об инвестициях все: он основал фонд NexturyVentures и создал крупнейший интернет-магазин приложений GetJar. Его называют одним из самых известных венчурных инвесторов, бизнесмен также попадал в списки hi-tech-лидеров Европы и самых влиятельных игроков в сфере коммуникаций. Лаурс также читает лекции в университетах Гарварда, Стэнфорда и Беркли.
В новом выпуске на своем YouTube-канале основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий обсудил с Ильей Лаурсом, в кого нужно вкладывать деньги, причем здесь мотивация и как инвестору определять риски. В спецпроекте "Свое дело с Василием Хмельницким" Delo.ua приводит самые важные тезисы предпринимателя об инвестировании и стартапах.
Почему деньги лучше вкладывать на стадии запуска стартапа?
Я инвестирую на ранних стадиях роста компаний по нескольким причинам. Если ты хочешь вырастить нового человека, нужно очень рано начать его воспитывать, поскольку перевоспитывать уже студента может быть сложно. Поэтому мне действительно нравится работать на зарождении самой идеи, участвовать в этом процессе. Когда ты запускаешь ракету на Марс, после зажжения спички курс менять уже трудно — направление задано, а степень свободы решений и креативности вообще не остается. А если ты летаешь на маленьком спортивном самолете, есть вариативность действий. Гора интересная? Подлетел поближе.Во что важнее инвестировать: в идею или в человека?
Неправильно думать, что для получения инвестиций имеет вес идея. Это не так. Мой подход — и многих, кого я встречал — инвестировать в человека. Не в идею. Это всего лишь атрибутика, их гораздо больше на планете, чем людей, которые хотят и способны принять риск и вложить труд. Это самое ценное.
Какими чертами должен обладать человек, чтобы я захотел в него инвестировать?
1. Внутренняя мотивация. Ориентированность на конкретный продукт, желание создать что-то определенное.
2. Желание и возможность вложить в проект свой труд. Когда ко мне приходят стартаперы со своими идеями, я спрашиваю, готовы ли они два-три года вообще не получать никакой зарплаты. Потому что на ранних этапах инвестиции на зарплаты я из принципа не выделяю. Для меня это двойной тест.
Я мало верю в концепции, где человек вообще ничего не вкладывает. Когда человек говорит — если выиграем, то вместе, а если проиграем — то ты. В модели, где человек ничего не теряет, он легко поддается на любые жизненные турбулентности. Например, бросить все и уйти на зарплату из-за сложностей с партнером. Это как при игре в покер: если на столе лежит половина твоих сбережений, так просто из-за стола не уйдешь.
3. Понимание, что делаешь. Не двадцатилетний опыт, а именно понимание. До разговора со мной просачиваются примерно 20-30 человек в год, а из них я выбираю для работы около двух-трех. Наверное, около 80% на втором-третьем вопросе плавают. Говорю таким, что если я чувствую, что они плавают, то рынок им точно такого не простит.
Для инвестора важно не просто знать область, а уметь работать на любой должности там. Тебе разрешено инвестировать в McDonald's, только если ты умеешь картошечку жарить. Я исхожу из того, что я должен понимать поверхностно, а тот кто приходит ко мне — как минимум глубже меня.Почему для стартаперов так важна мотивация?
У меня есть прекрасная история успешной инвестиции. Был парень, который 20 лет работал в Литве в банке в айти — там действительно высокие зарплаты, 70-80 тысяч евро в год. Два года назад он пришел ко мне. Говорит, следующие 100 тысяч долларов мне жизнь не меняют, хочу сделать что-то для души, у меня есть несколько идей. Он создал блокчейн-продукт, причем работал над ним один. У меня, кстати, есть принцип — если стартапу для валидации не нужен второй человек, то он и не нужен.
Этот парень во внерабочее время сам писал это продукт, действительно от души, с абсолютной мотивацией, он реально хотел изменить мир. Месяц назад этим заинтересовались американцы — уже успешная компания, стоимость которой около миллиарда долларов. Их заинтересовал именно этот парень с именно этим продуктом. Он прямо в одну секунду стал мультимиллионером, два года работая вообще без зарплаты.
То есть компетенция важна, но мотивация решает все. Нет ни одной области знаний, в которой за семь дней в интернете нельзя начать более или менее приемлемо разбираться. Если ты искренне этого хочешь — таких областей нет.
Василий Хмельницкий
Каким образом инвестору определять риски?
Однажды у меня был разговор с коллегой: рассказал о стартапе, в который проинвестировал, а он говорит — знаешь, я в него не верю, зачем ты вложил в него деньги? Вера — понятие абстрактное, поэтому я спросил, сколько он дает в процентах, что стартап станет успешным? Тот ответил, что не больше 10%. Так и я даю не больше 10%, но если возврат больше, чем десять раз, то почему бы нет? Коллега задумался. Эта формула "не верю, но инвестирую" — нова для большинства.
Надо понимать две вещи. Первая — не всякая крутая идея может быть бизнесом. Например, построить памятник рабочему человеку — классная идея, но прибыли он не принесет. Многие приходят и рассказывают, как круто было бы что-то сделать, много людей будут пользоваться, будет огромное комьюнити. Но я это называю "субсидируемой вечеринкой".
Вторая — не всякая крутая идея может быть самостоятельным бизнесом. Лет семь назад дата-роуминг в Европе был очень дорогим: мой кейс, когда из Цюриха едешь в Давос и тратишь 800 евро, потому что работаешь через интернет на лэптопе. Была очень крутая команда, которая создала технологию, позволяющую будучи в другой стране вешаться на сети по локальным тарифам. Но для реализации в партнерах должен быть оператор. В целом это классно для оператора, но так получилось, что именно его отдел роуминга пострадает. За два года в идею были вложены большие инвестиции, с ней ознакомились десятки операторов, но результатов — ноль. Так случилось именно потому, что идея хотя и крутая и прибыльная, но не самостоятельная и зависимая от других.
Если я хочу пассивную прибыль, проинвестировать, а через три года прийти и получить выписку "да/нет", скорее всего я буду вкладывать большие суммы в уже более или менее устаканившиеся старапы, которые имеют профессиональный менеджмент, реальную бизнес-модель и знают, что теряют. А если нужен экшн, это инвестиции в малые стартапы.
Я очень рисковый человек, поскольку считаю, что бизнес — это риск. Нет такой стратегии или идеи, в которую ты проинвестировал деньги и 100% заработал. Поэтому я рискую, но делаю это взвешено. Могу рискнуть даже большими деньгами, но должен понимать, что за мной есть еще большие активы, чтобы это все перекрыть.Почему 100 долларов — лучшая инвестиция?
Часто 100 долларов — это очень классная инвестиция. Года три назад ко мне обратились две девушки с хорошей идеей создать Airbnb для домашних животных, чтобы было где оставлять питомцев, если куда-то уезжаешь. Изначально они просили 200 тысяч евро. Мы начали разбираться, зачем им нужно столько денег — говорят, нужно чуть ли не двадцать программистов писать код, создать плаформу, подключить банк.
Но мой подход состоит в том, что любая бизнес-идея может быть умещена в один бинарный тест. Я дал им 60 долларов — половину из них на самострой сайта, а другую — на маленькую рекламу в Facebook. Да, у вас будет отчетность в Excel, вам придется целый день сидеть на телефоне и оформлять по пол дня каждый заказ, но принесите мне двадцать реальных заказов.
Они принесли. Но нашлась проблема. Вроде бы есть контракт с человеком, который приютит собаку, но когда приходит время заплатить платформе 30% комиссии, он не платит. А если начинаешь брать эти проценты сразу с клиентов, заказы падают в пять раз, потому что платить никто не хочет. Устранение этих мелких проблем я называю "полировкой идеи". Это скучно, но нужно. Вливать деньги в недостроенную модель — убийство.
Поэтому я прошу принести десять заказов, которые прошли идеально о рекламы до размещения, где в порядке User eXperience, цифры, конверсия. Тогда я дам миллион на то, чтобы этих заказов было гораздо больше. Эта история закончилась тем, что девушки перегорели. По моему опыту, какие бы не были загоревшиеся стартаперы, этого запала хватает на год.В чем проблема начинающих стартаперов?
Мало у кого есть понимание, что любой стартап — это упорный и долгий труд. Часто начинающим кажется, что у них классная идея, кто-то даст им миллион, его можно размазать как-нибудь и они сразу станут миллиардерами. Стартаперу сразу хочется строить небоскреб. Он не хочет узнать о давлении, фундаменте, плитке.
Получил интересное письмо от парня: у меня есть классная идея, но я ее вам не расскажу, потому что вы ее украдете. Мне нужно 200 тысяч. Я полусерьезно, полушутя спрашиваю, почему именно столько. Ответ: "180 я вложу в квартиру, а 20 — в наш общий бизнес". Когда стартаперы сталкиваются с тем, что денег нет, минимально — на Facebook или контракты, но зарплаты нет, квартиры не будет, а нужно работать — такое положение дел демотивирует за год многих. Это главная причина, почему стартапы умирают.
Мотивация гораздо важнее ресурсов. Я сделал для себя жесткий вывод: чем больше даешь денег стартапу на раннем этапе, тем меньше вероятность, что он выстрелит. Деньги портят, убивают, расслабляют, заставляют покупать решение, а не создавать. Привычка к деньгам не настраивает человека на то, что нужно работать. Если человек реально докажет, что нет иного пути, кроме как потратить определенную сумму, я десять раз взвешу и, возможно, выделю ее. Но только по необходимости.
По моим замерам, 80% хотят что-то начать и только 5% начинают. Мне всегда было любопытно, почему? Самый частый ответ — это же небоскреб, а его строить сложно. У меня в Facebook на кавере есть цитата Лао-цзы: "Путь в тысячу миль начинается с первого шага". Поэтому я советую не думать о стартапах и единорогах, а сузить идею до того, что займет пол дня и сто долларов. Физики говорят, что самая большая инерция — это инерция спокойствия. То есть просто дать движение телу нужен гораздо больший импульс, чем разогнать его до любой скорости. Ощущение "я сижу и мечтаю" к ощущению "я что-то делаю" — это квантовый скачок.Чем наше образование отличается от западного?
Я вел лекцию в Беркли, там было немного слушателей, человек двадцать. Начинаю лекцию, а меня останавливают и говорят — нет-нет, это слишком абстрактно. Вот недавно Google купил Motorola, у нас есть список вопросов по сделке. Это была покупка больше за патентный пакет или за железо? Расскажите, как эксперт индустрии. Я немного выпал, ведь это не я им что-то рассказывал, а они меня выпытывали. Я почувствовал себя немного использованным, но порадовался за них. Такой подход очень отличается от пассивного слушания студента. Кроме того, я привык, что у нас академия отстает от индустрии лет на десять, а у них обсуждают то, что произошло на прошлой неделе. Раскладывают по полочкам и пишут работы именно о том, что конкретно сейчас происходит на рынке.
Есть такой фактор — фактор голода. Самая большая проблема в Европе состоит в том, что у молодежи сегодня нет мотивации что-то делать. Зачем, если есть дотации или помощь родителей? Я исхожу из того, что мотивация — это универсальная валюта для всего. Но этого "голода" у нас не вижу. Даже в той же Америке говорят, что времена Ларри Пейджа и его разработок в гараже закончились. Никто не хочет в гараж, потому что можно сразу после университета пойти в Facebook за 250 тысяч долларов в год. Поэтому отмечают, что Долина — уже не Долина, поскольку в ней нет свежей крови.
Я считаю, что в любой сфере 20% рабочего времени нужно тратить на обучение, не меньше. С одной стороны, это немного, но с другой — четыре дня работаешь, а всю пятницу от звонка до звонка учишься. Я стал фанатом самообучения: не когда ищешь образовательные программы, которые понравились, а когда сталкиваясь с чем-то составляешь список вопросов и ищешь информацию именно по ним. В последнее время мне нравятся абстракты — вытяжки. Порекомендую сервис Blinkist: они делают из каждой книги вытяжку. Если она меня зацепила, я могу прочесть всю книгу.В деньгах ли счастье?
Считаю, что по большей части счастье не в деньгах — где-то 60%. Однако согласен, что деньги — это ресурсы, а ресурсы можно во много что конвертировать, но не во все.