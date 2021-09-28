$100 — лучшая инвестиция. Как правильно вкладывать деньги?

Литовец Илья Лаурс знает об инвестициях все: он основал фонд NexturyVentures и создал крупнейший интернет-магазин приложений GetJar. Его называют одним из самых известных венчурных инвесторов, бизнесмен также попадал в списки hi-tech-лидеров Европы и самых влиятельных игроков в сфере коммуникаций. Лаурс также читает лекции в университетах Гарварда, Стэнфорда и Беркли.

В новом выпуске на своем YouTube-канале основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий обсудил с Ильей Лаурсом, в кого нужно вкладывать деньги, причем здесь мотивация и как инвестору определять риски. В спецпроекте "Свое дело с Василием Хмельницким" Delo.ua приводит самые важные тезисы предпринимателя об инвестировании и стартапах.

Почему деньги лучше вкладывать на стадии запуска стартапа?

Я инвестирую на ранних стадиях роста компаний по нескольким причинам. Если ты хочешь вырастить нового человека, нужно очень рано начать его воспитывать, поскольку перевоспитывать уже студента может быть сложно. Поэтому мне действительно нравится работать на зарождении самой идеи, участвовать в этом процессе. Когда ты запускаешь ракету на Марс, после зажжения спички курс менять уже трудно — направление задано, а степень свободы решений и креативности вообще не остается. А если ты летаешь на маленьком спортивном самолете, есть вариативность действий. Гора интересная? Подлетел поближе.

Неправильно думать, что для получения инвестиций имеет вес идея. Это не так. Мой подход — и многих, кого я встречал — инвестировать в человека. Не в идею. Это всего лишь атрибутика, их гораздо больше на планете, чем людей, которые хотят и способны принять риск и вложить труд. Это самое ценное.

Какими чертами должен обладать человек, чтобы я захотел в него инвестировать?

1. Внутренняя мотивация. Ориентированность на конкретный продукт, желание создать что-то определенное.

2. Желание и возможность вложить в проект свой труд. Когда ко мне приходят стартаперы со своими идеями, я спрашиваю, готовы ли они два-три года вообще не получать никакой зарплаты. Потому что на ранних этапах инвестиции на зарплаты я из принципа не выделяю. Для меня это двойной тест.

Я мало верю в концепции, где человек вообще ничего не вкладывает. Когда человек говорит — если выиграем, то вместе, а если проиграем — то ты. В модели, где человек ничего не теряет, он легко поддается на любые жизненные турбулентности. Например, бросить все и уйти на зарплату из-за сложностей с партнером. Это как при игре в покер: если на столе лежит половина твоих сбережений, так просто из-за стола не уйдешь.

3. Понимание, что делаешь. Не двадцатилетний опыт, а именно понимание. До разговора со мной просачиваются примерно 20-30 человек в год, а из них я выбираю для работы около двух-трех. Наверное, около 80% на втором-третьем вопросе плавают. Говорю таким, что если я чувствую, что они плавают, то рынок им точно такого не простит.

Для инвестора важно не просто знать область, а уметь работать на любой должности там. Тебе разрешено инвестировать в McDonald's, только если ты умеешь картошечку жарить. Я исхожу из того, что я должен понимать поверхностно, а тот кто приходит ко мне — как минимум глубже меня.

У меня есть прекрасная история успешной инвестиции. Был парень, который 20 лет работал в Литве в банке в айти — там действительно высокие зарплаты, 70-80 тысяч евро в год. Два года назад он пришел ко мне. Говорит, следующие 100 тысяч долларов мне жизнь не меняют, хочу сделать что-то для души, у меня есть несколько идей. Он создал блокчейн-продукт, причем работал над ним один. У меня, кстати, есть принцип — если стартапу для валидации не нужен второй человек, то он и не нужен.

Этот парень во внерабочее время сам писал это продукт, действительно от души, с абсолютной мотивацией, он реально хотел изменить мир. Месяц назад этим заинтересовались американцы — уже успешная компания, стоимость которой около миллиарда долларов. Их заинтересовал именно этот парень с именно этим продуктом. Он прямо в одну секунду стал мультимиллионером, два года работая вообще без зарплаты.

То есть компетенция важна, но мотивация решает все. Нет ни одной области знаний, в которой за семь дней в интернете нельзя начать более или менее приемлемо разбираться. Если ты искренне этого хочешь — таких областей нет.

Основатель холдинга UFuture У меня есть такой кейс. Девушка в Нью-Йорке искала себе работу и нашла объявление не по своему профилю, а по маркетингу. Она за две недели так изучила сферу, что после подачи заявки тут же прошла отбор. Сегодня она зарабатывает большие деньги, работая совершенно не в своей области