Кабмин провел вечернее заседание по тарифам ЖКХ

Кабинет министров сегодня, 29 сентября, около 20:30 провел внеочередное заседание. Конкретные решения будут известны позже. Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко во время эфира на канале Украина 24.





Марченко сообщил, что во время внеочередного заседания Кабмина, министры обговорили вопросы отопительного сезона и тарифов на коммунальные услуги.





"Вопросы те, которые больше всего беспокоят. Вопрос газа, вопрос нового отопительного сезона. Это то, что обсуждали на заседании правительства", - сказал Марченко.





Подробности принятых решений сообщат позже. Министр финансов призвал дождаться официальных публикаций.





Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что Украина готова к отопительному сезону.