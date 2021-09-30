Міненерго нагадало, що з 1 жовтня зменшується тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менш як 250 кВт⋅год на місяць — теперішніх 1,68 грн до 1,44 грн за кВт⋅год.





За оцінками Міненерго, 80% населення зможуть купувати електроенергію за новою, зниженою ціною. Водночас для решти (20%), хто споживає понад 250 кВт⋅год на місяць, ціна залишатиметься незмінною — 1,68 грн за весь обсяг споживання.





З 1 жовтня знижується ціна на електроенергію для населення — з 1,68 грн до 1,44 грн за кВт⋅год (до 250 кВт⋅год)





Кабмін затвердив рішення про зниження ціни на електроенергію ще у серпні. Це стало можливо завдяки переходу на товарно-фінансову модель ПСО для населення. НАЕК Енергоатом» вже розпочав роботу за новою моделлю — 23 вересня компанія продала на аукціонах електроенергію в обсязі 1,38 млн МВт*год для постачання населенню у жовтні 2021 року.





«Завдяки розробленій Міністерством енергетики фінансовій моделі покладання спеціальних обов’язків (ПСО) державні виробники електроенергії, НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго», які забезпечують виконання спецобов’язків, отримали право продавати весь обсяг своєї продукції на ринкових умовах. За рахунок отриманого доходу державна генерація компенсуватиме різницю між тарифами для населення і ринковою ціною електроенергії» - Міненерго





Тарифи на електроенергію гарантовано залишаться незмінними протягом всього опалювального сезону, зазначають в уряді.





Як розвивались події навколо тарифу на електроенергію для населення





З 1 січня 2021 року Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію для населення за перші 100 кВт⋅год, який складав 0,9 грн за кВт⋅год, та ввів єдину ринкову ціну — 1 гривні 68 копійок за кВт⋅год. Подорожчання більшою мірою було зумовлене кризою українського енергоринку, яка своєю чергою стала наслідком «‎ефективного» державного менеджменту, що вже обговорювалось далеко не один раз. Власне, як наслідок, ДП НАЕК «‎Енергоатом» у 2020 році замість прогнозованого прибутку в 1,6 млрд гривень отримало 4,8 млрд чистого збитку.





Спочатку єдиний тариф затвердили до 31 березня 2021 року, і відтоді декілька разів уряд поновлював постанову — востаннє її продовжили до 1 вересня. В червні Міненерго обговорювали введення диференційованих тарифів зі зниженою ціною для споживачів до 100 кВт⋅год на місяць і «переглядом для всіх інших». Очікувалось, що нові тарифи введуть з 1 липня, але в результаті від диференційованих тарифів уряд вирішив відмовитись.