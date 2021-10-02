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Экономика и Финансы
2 октября 21, 09:08
НБУ свел к минимуму покупку валюты на межбанке
НБУ
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На этой неделе Нацбанк продолжил покупку валюты на межбанке, однако сократил ее до минимума с начала года.
Национальный банк Украины в течение прошедшей рабочей недели купил на межбанковском валютном рынке 20 млн долларов. При этом центробанк не продавал валюту на межбанке. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила пресс-служба НБУ.

Таким образом, Нацбанк продолжил покупку валюты на межбанке, однако сократил ее до минимума с начала года (за исключением тех случаев, когда НБУ не проводил интервенций).

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1676,70 млн долларов и продал 197,00 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1479,70 млн долларов.

Источник: https://korrespondent.net/
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