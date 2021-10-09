НБУ насчитал "на руках" у населения до $35 млрд

Сбережения граждан Украины вне банковской системы оцениваются в $30-35 млрд. Такую оценку дал глава Национального банка Кирилл Шевченко в ходе Киевского экономического форума в четверг, 7 октября, сообщает Интерфакс-Украина.





"Есть разные оценки "серой" экономики. Мы в Нацбанке считаем, что это до 30% ВВП. Если говорить об объеме сбережений граждан Украины, которые находятся вне банковской системы после 2010 года, то он равен $30-35 млрд - в долларах, евро и гривне", - сказал Шевченко.





"Что касается вопроса, как достать эти деньги "из-под матраса", – это небанковский финансовый рынок. Сегодня этот рынок более динамичный, его путь к клиенту короче, чем у банков", - добавил глава центробанка.





Также Шевченко отметил, что у граждан есть 2,5 варианта инвестирования: депозиты, недвижимость и ОВГЗ, оцененные им в 0,5.



