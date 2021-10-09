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Новости
Экономика и Финансы
8 октября 21, 08:44
НБУ насчитал "на руках" у населения до $35 млрд
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Центробанк оценил объем средств, который находятся вне банковской системы после 2010 года.
Сбережения граждан Украины вне банковской системы оцениваются в $30-35 млрд. Такую оценку дал глава Национального банка Кирилл Шевченко в ходе Киевского экономического форума в четверг, 7 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

"Есть разные оценки "серой" экономики. Мы в Нацбанке считаем, что это до 30% ВВП. Если говорить об объеме сбережений граждан Украины, которые находятся вне банковской системы после 2010 года, то он равен $30-35 млрд - в долларах, евро и гривне", - сказал Шевченко.

"Что касается вопроса, как достать эти деньги "из-под матраса", – это небанковский финансовый рынок. Сегодня этот рынок более динамичный, его путь к клиенту короче, чем у банков", - добавил глава центробанка.

Также Шевченко отметил, что у граждан есть 2,5 варианта инвестирования: депозиты, недвижимость и ОВГЗ, оцененные им в 0,5.

Источник: https://korrespondent.net/
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