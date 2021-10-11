Жилищные субсидии: как рассчитать сумму платежа

По состоянию на 1 октября более 2,5 млн украинцев оформили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В этом отопительном сезоне средний размер субсидии составит около 1 900-2 000 грн на домохозяйство.

В отдельных случаях размер помощи от государства может достигать и 5,7 или 10 тыс. грн. Рассчитывать на нее могут, в первую очередь, многодетные семьи, семьи с приемными детьми, детские домов семейного типа.

Сейчас до конца действия карантина обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи:





- полученная сумма делится на количество членов домохозяйства, так определяется среднемесячный доход на одного человека;





- эта цифра делится на размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 01.01.2021 составляет 2189 грн);





- результат делится на 2, затем умножается на 15% - получается процент от среднемесячного совокупного дохода.





- обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Получается размер обязательной части платежа.





Как рассчитать сумму платежа

Сколько процентов от дохода должна платить за коммунальные услуги семья, претендующая на получение субсидий, поясним на примере семьи из двух взрослых и двух детей. Мама находится в декретном отпуске, работает один папа, получая среднюю по стране зарплату 10 800 грн.

Обязательный платеж (ОП) домохозяйства (Д) в процентах от величины совокупного дохода высчитывается по формуле:

ОП = среднемесячный совокупный доход Д / количество членов Д / прожиточный минимум на одно лицо на 1 января 2020 года / 2 х 15%. Расчет: ОП = 11 800 / 4 /2 027 / 2 х 0,15 = 0,1092 или 10,92%.

Таким образом, на оплату коммуналки не может быть истрачено больше чем 10,92% от доходов семьи. При заработке папы в размере 11 800 грн, получается не более 1 092 грн, остальное оплатит государство, но только в пределах социальных норм.



