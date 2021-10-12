Бюджетные учреждения рискуют остаться без отопления

В Ивано-Франковске нет отопления в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он пишет, что, несмотря на подписанный 30 сентября "тарифный" меморандум, город оказался на пороге чрезвычайной ситуации.

Мэр Ивано-Франковская объясняет: поставки газа в бюджетные учреждения отсутствуют, а это учреждения здравоохранения, школы и садики. В то же время добавляет, что средняя температура в палатах медучреждений города на сегодняшний день составляет 18-19 градусов, при норме 22-23.

"Опять имеем проблемы вхождения в отопительный период . Даже подписав Меморандум на государственном уровне ... Закрепив цену на газ для бюджетных учреждений. Ведь все должно быть в нормах права и в соответствии с документами, договоренностями", — пишет Руслан Марцинкив.

Он добавил, что сегодня состоялось внеочередное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором рассмотрели эту проблему. И такие заседания проходят по всей Украине.

"Учреждения здравоохранения не имеют отопления. Сейчас там 18-19 градусов тепла ... Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается — за 30? А это дополнительно 500 тыс. грн для городского бюджета!" — возмущен городской голова Ивано-Франковска.

Он также добавил, что для того, чтобы отопить учебные заведения, городу необходимо порядка 253 тыс. кубов газа, а это более 7 млн грн для бюджета города.

"Это чрезвычайная ситуация и надо принимать немедленные решения. Ведь речь идет не только о материальном ущербе для общества, но и о комфорте людей!" — резюмировал Руслан Марцинкив.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что местные власти до весны не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду. Эту договоренность правительство, "Нафтогаз" и руководители городов закрепили в Меморандуме во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

В подписанном документе идет речь о том, чтобы разницу в тарифах на газ мэры украинских городов покрыли из местных бюджетов.