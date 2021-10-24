В Украине строятся 11 мусороперерабатывающих комплексов

В 11 населенных пунктах Украины строятся мусороперерабатывающие комплексы. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает пресс-служба Минрегиона.

По словам директора Департамента коммунальных услуг и коммунального обслуживания Министерства развития общин и территорий Андрея Медведя, в 1725 населенных пунктах внедряется раздельный сбор бытовых отходов. В 29 населенных пунктах работают 34 мусоросортировочные линии, в 11 - строятся мусороперерабатывающие комплексы.

Он выразил надежду, что в краткосрочной перспективе в Украине будет появляться все больше передовых региональных систем обращения с бытовыми отходами.

Ранее сообщалось, что Госэкоинспекция Украины обнаружила с помощью спутниковых снимков 80 несанкционированных мусорных свалок в Киевской области общей площадью более 900 га.