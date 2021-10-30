В Канаде город будут обогревать с помощью майнинга биткоина

Город Норт-Ванкувер (Британская Колумбия, Канада) может стать первым в мире, который будет использовать тепловую энергию для отопления жилья за счет майнинга биткоина.

Как сообщает Nasdaq, городской энергооператор заключил 12-летний контракт с майнинговыми компаниями MintGreen и CSO Blockstream на поставки тепла.

Компания MintGreen будет использовать цифровые котлы, которые преобразуют более 96% электроэнергии, используемой для добычи криптовалют, в тепловую энергию для обогрева коммерческих и жилых зданий.

Систему запустят в следующем году, что позволит предотвратить выбросы более 20 тысяч тонн парниковых газов на 1 МВт по сравнению с выбросами тепла, производимого при сжигании природного газа.

Норт-Ванкувер — город-сателлит Великого Ванкувера — использует систему централизованного водоснабжения для отопления, которая обеспечивает теплом 100 жилых и коммерческих зданий.

На сегодняшний день более 97% тепла для Норт-Ванкувера производят гидроэлектростанции. Кроме этого, используется энергия котлов, работающих на природном газе, тепловые насосы, технологии рекуперации тепла от охлаждения зданий и солнечные тепловые панели.

В 2019 году городской совет Северного Ванкувера обратился к жителям с предложением увеличить свои целевые показатели по сокращению выбросов парниковых газов на 80% к 2040 году по сравнению с 2007 годом и добиться чистого нуля к 2050 году.

В 2029 году вступит в силу предлагаемый федеральным правительством налог на выбросы углерода в размере 170 канадских долларов за тонну.

Эксперты считают, что это приведет к увеличению стоимости природного газа и, соответственно, к росту цен на коммунальные услуги.

Чтобы сгладить рост цен, городской совет Норт-Ванкувера и начал продвигать программу энергосбережения.

Майнинг биткоина требует значительных вычислительных мощностей, а значит, потребляет много электроэнергии. Влияние майнинга на окружающую среду остается одним из главных аргументов противников криптовалюты.

Ранее сообщалось, что майнинг главной криптовалюты Bitcoin требует столько же электроэнергии, сколько ежегодно потребляет Украина.

Ученые отмечают, что в целом транзакции, связанные с биткоином, потребляют около 121,36 тераватт ежегодно — больше, чем вся Аргентина.

Напомним, Служба безопасности Украины и полиция разоблачили в Виннице незаконный отбор больших объемов электроэнергии для майнинга криптовалюты. Он производился он непосредственно в одном из бывших помещений компании "Винницаоблэнерго".