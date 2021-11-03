В Украине изменят систему учета газа

Парламент внес изменения в некоторые законы о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии. Решение принято на заседание Рады во вторник, 2 ноября.

Законом предусматривается переход на европейские стандарты учета газа в энергетических единицах.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту №2553, в Украине и странах ЕС действуют различные подходы к учету природного газа. Учет в Украине - в кубических метрах, а в странах ЕС - в единицах энергии.

Поэтому существуют определенные административные трудности при оформлении импортированного природного газа из стран ЕС или его закачке в гахохранилища в режиме таможенного склада.

Более объективным является учет природного газа в энергетических единицах, поскольку обеспечивается более корректное и справедливое ценообразование, облегчается составление энергетического баланса предприятий и становится более прозрачным анализ эффективности использования газа в сравнении с другими энергоносителями.

Кроме того, расчеты за кубометры потребленного газа нивелируют права потребителя не платить за некачественный газ или платить его меньшую стоимость.

Отмечается, что для обеспечения унификации деятельности рынка природного газа Украины и стран ЕС, внедрения более справедливого индикатора качества газа как товара, необходимо принять меры по введению учета газа в энергетических единицах (кВт∙ч).

Также предусматривается предоставление права Кабинету министров принимать решение о переходе на расчеты и балансирование на рынке природного газа во время транспортировки, хранения, распределения, добычи, купли-продажи, поставки и потребления природного газа, в том числе таможенного контроля и таможенного оформления при перемещении природного газа через таможенную границу Украины, в единицах энергии.

Кроме того, будет обеспечено информирование потребителя о его потребленном объеме теплоэнергии из расчета единицы измерения киловатт-час [кВт∙ч], в качестве дополнительной информации в платежных документах за услуги поставки теплоэнергии.

Напомним, в Украине упростили процедуру присоединения к газовым сетям.