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Новости
Экономика и Финансы
3 ноября 21, 19:22
Кабмин назначил временного главу Минэкологии
Руслан Стрелец
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Сегодня с должности министра экологии был уволен Абрамовский, ведомство временно возглавит его заместитель.

Правительство на заседании в среду, 3 ноября, назначило исполняющим обязанности министра экологии Руслана Стрельца, который занимал дожность замглавы ведомства. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Временно возложено на выполнение обязанностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на Стрельца Руслана Александровича", - написал он в телеграм.

Стрелец занимал должность замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

А в 2019-2020 годах он был замдиректора Департамента по вопросам управления отходами, экологической безопасности и перехода к круговой экономике в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды. 

С 2015 по 2019 год занимал должность директора Департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской облгосадминистрации.

Напомним, сегодня парламент уволил с должности министра экологии Романа Абрамовского, занимавшего эту должность с июня 2020 года.
Korrespondent
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