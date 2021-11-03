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Экономика и Финансы
3 ноября 21, 19:43
Шмыгаль: Осенне-зимний период будет сложным
Шмыгаль на Запорожской АЭС
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Главной задачей власти премьер назвал необходимость найти достаточно энергоресурсов на фоне мирового кризиса.
Главной задачей власти премьер назвал необходимость найти достаточно энергоресурсов на фоне мирового кризиса.

Из-за мирового энергокризиса текущий отопительный сезон будет сложным, но власти подготовились к разным сценариям. Об этом на заседании Кабмина в среду, 3 ноября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Будем откровенно говорить, что осенне-зимний период будет сложным. Но правительство подготовило несколько разных сценариев, чтобы мы все-таки спокойно его прошли", - сказал он.

Главной задачей премьер назвал обеспечение достаточным количеством энергоресурсов на зиму.

"В мире сейчас происходит энергетический кризис: блэкауты в Китае, остановка предприятий в Европе. Цены на газ в Европе на историческом максимуме. Цены на уголь выросли по меньшей мере в три раза по сравнению с прошлым годом", - сказал он.

При этом Шмыгаль в очередной раз заверил, что тарифы для украинцев повышаться не будут.

Также он напомнил, что в этом году на субсидии дополнительно выделили 12 млрд грн.

Ранее премьер заверил, что в этом отопительном сезоне отключений электричества и газа не будет.
Korrespondent
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