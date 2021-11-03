Шмыгаль: Осенне-зимний период будет сложным

Из-за мирового энергокризиса текущий отопительный сезон будет сложным, но власти подготовились к разным сценариям. Об этом на заседании Кабмина в среду, 3 ноября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Будем откровенно говорить, что осенне-зимний период будет сложным. Но правительство подготовило несколько разных сценариев, чтобы мы все-таки спокойно его прошли", - сказал он.





Главной задачей премьер назвал обеспечение достаточным количеством энергоресурсов на зиму.





"В мире сейчас происходит энергетический кризис: блэкауты в Китае, остановка предприятий в Европе. Цены на газ в Европе на историческом максимуме. Цены на уголь выросли по меньшей мере в три раза по сравнению с прошлым годом", - сказал он.





При этом Шмыгаль в очередной раз заверил, что тарифы для украинцев повышаться не будут.





Также он напомнил, что в этом году на субсидии дополнительно выделили 12 млрд грн.





Ранее премьер заверил, что в этом отопительном сезоне отключений электричества и газа не будет.



