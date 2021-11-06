Межфракционное объединение Разумкова: появились подробности

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что в его межфракционное объединение Умная политика готовы войти 25 народных депутатов. Об этом он заявил в эфире телеканала Наш в пятницу, 5 ноября.

"Политика должна быть разумной, как и решения, которые принимаются в украинском парламенте. Люди, которые принимают эти решения, должны быть адекватными. Они должны быть профессиональными и главное, чтобы во время принятия тех или иных решений они оставались людьми", - сказал Разумков.

"По состоянию на сегодняшний день это 25 (народных депутатов, которые попадут в группу - ред.) коллег. Это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису президента во время голосования за мою отставку. Но я уверен, что это не предел, и люди будут присоединяться", - добавил экс-спикер.

Отметим, что межфракционное депутатское объединение не имеет прав депутатской фракции.

Напомним, 7 октября Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады, которую он занимал почти два года.

Позже стало известно, что Разумков создает новое межфракционное объединение. Пока речь не идет о депутатской группе с соответствующими полномочиями.

Разумков заявил о нарушениях во время его отставки