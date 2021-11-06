Рынок земли: названо число заключенных сделок

В Украине в рамках рынка земли на пятницу, 5 ноября, заключено уже 40 510 сделок. Об этом сообщает Минагрополитики.

В частности, подали заявления на получение доступа к Государственному земельному кадастру 5252 нотариусов.

"Всего заявлений - 5894, из них согласовано 5215, в очереди на рассмотрение – 5, отказ получили 674", - сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что в региональном разрезе по количеству сделок лидируют Харьковская (3523) и Киевская (3178) области. В то же время по площади лидируют Харьковская (13174,8 га) и Харьковская (12466,2 га) области.

Подробная информация о площади и количестве отчужденных земельных участков сельскохозяйственного назначения доступна по ссылке.

Напомним, что 1 июля в Украине заработал рынок земли. С этого дня отменен запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Позже в Минюсте заявили, что украинцы начали продавать землю. За первую половину дня после отмены моратория Минюст зарегистрировал 33 сделки по продаже земли.

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