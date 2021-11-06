Кто из пенсионеров сможет получать выплаты в 20000 в месяц

Но, уже с 1 декабря размер максимальной пенсии увеличат на 930 грн.

Это предусмотрено в бюджете Пенсионного фонда на 2021 год.

После повышения прожиточного минимума в Украине размер максимальной пенсии поднимется с 19 340 грн до 20 270 грн.

Такой высокий размер пенсии получает очень мало людей. Максимальная пенсия предусмотрена для тех украинцев, у кого есть не менее 35 лет страхового стажа, а зарплата была выше среднего. Большинство пенсионеров получают ежемесячно около 3000 грн.

Ранее мы писали о том, что пенсионерам назначили новые доплаты согласно их возрастной категории.