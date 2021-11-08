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Экономика и Финансы
7 ноября 21, 19:54
В Украине появился грузинский конкурент Kasta и Rozetka
Phubber
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Ранее основатели сервиса рассказывали, что в 2021 году намерены инвестировать в украинский сервис около 300 тысяч долларов и набрать 120 тысяч пользователей

В Украине запустили грузинский fashion-маркетплейс Phubber, который работает как социальная сеть. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из основателей проекта Леван Жабуя.

"Украинская версия Phubber App уже официально на Apple и Android. Пару месяцев и марафон закончен", — написал Жабуя.

Тем временем, другой сооснователь проекта Гиорги Чугошвили в соцсети пригласил к сотрудничеству продавцов.

"Сначала мы хотели, чтобы это был микс соцсети и маркетплейса. Главные функции соцсети — follow, unfollow, like, comment, feed, а маркетплейс — скачать, найти и купить — отметил Чугошвили.

Phubber — это fashion-маркетплейс. На нем дизайнеры, локальные бренды и обычные пользователи могут продавать одежду — новую и подержанную. Сервис создан в 2018 году по примеру Instagram.

Ранее основатели сервиса рассказывали, что в 2021 году намерены инвестировать в украинский сервис около 300 тысяч долларов и набрать 120 тысяч пользователей.

На сегодняшний день приложение на Android скачали уже более 50 тысяч пользователей.

Напомним, сооснователь и гендиректор онлайн-площадки по торговле одеждой Kasta Андрей Логвин опроверг информацию, что его компания ведет переговоры о возможной продаже казахстанскому финтех-гиганту Kaspi.kz, намеревающемуся зайти на украинский рынок.
Delo
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