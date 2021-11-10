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Экономика и Финансы
10 ноября 21, 00:18
Рынок земли в Украине: где участки дороже всего
земля
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Многое зависит от целевого назначения

В Украине самые дорогие земли в Киевской, Львовской, Хмельницкой, Винницкой, Полтавской, Черкасской областях. Об этом сообщает УНИАН.

"Цена может значительно отличаться в зависимости от того, какое целевое назначение земельного участка", — заявил во время пресс-конференции эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Роман Нейтер.

Он подвел итоги первых четырех месяцев действия рынка земли.

Нейтер отметил, что есть две области-лидера, где самые высокие цены на товарную землю, — Киевская и Львовская. В этих регионах земельные участки могут покупаться с перспективой дальнейшей застройки.

Еще один фактор ценообразования — плодородие.

"Если рассматривать самые плодородные регионы, то для Хмельницкой, Винницкой, Полтавской и Черкасской областей средняя цена на земли для ЛСХ (личного с/х пользования — Delo.ua) составляет 30-35 тыс. грн/га, на товарную землю — 37-40 тыс. грн/га", — отметил Нейтер.

В Кабмине прогнозировали, что стоимость сельскохозяйственной земли в Украине должна достигнуть около 50 тыс. грн за гектар.

Ранее сообщалось, что наибольшая площадь по сделкам на рынке земли зарегистрирована в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. 
Delo
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