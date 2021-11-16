Сертифицировать СП-2 будут Нафтогаз и Оператор ГТС

Нафтогаз Украины примет участие в процедуре сертификации Северного потока-2. Об этом заявил глава компании Юрий Витренко в Facebook в понедельник, 15 ноября.

"Нафтогаз примет участие в процедуре сертификации оператора Северного потока-2! Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", - написал Витренко.

Кроме того, немецкий регулятор допустил к сертификации СП-2 и Оператора ГТС Украины, информирует пресс-служба компании.

Как решил регулятор, "Оператор ГТС Украины имеет особое понимание последствий, которые могут иметь использование различных транзитных маршрутов из России".

Напомним, 10 сентября российская компания Газпром объявила о завершении строительства Северного потока-2. Позже в Германии начали процесс сертификации газопровода.

Тогда Нафтогаз и Оператор газотранспортной системы Украины попросили приобщить их к этому процессу. СМИ писали, что участие Украины может затянуть процесс.