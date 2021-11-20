Нацбанк ввел новые банкноты. ФОТО

Национальный банк Украины ввел в обращение новые памятные банкноты номиналом 20 и 200 гривен. Банкноты введены с 19 ноября. Они посвящены 30-летию независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины 19 ноября 2021 вводит в обращение памятные банкноты номиналами 20 и 200 гривен с нанесением на их лицевой стороне айдентики (символики) к празднованию 30-й годовщины независимости Украины", - говорится в сообщении.

Памятная банкнота 20 гривен содержит все элементы защиты банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года с дополнительным нанесением на лицевой стороне, на месте водяного знака, трафаретной печатью краской OVMI айдентики – 30 лет Независимости Украины.

В обращение введено таких банкнот 30 тысяч.

Банкнота 200 гривен имеет все элементы защиты банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года с дополнительной айдентикой - 30 лет Независимости Украины. Таких банкнот также выпущено 30 тысяч штук.

















О дате реализации указанных банкнот в интернет-магазине Нацбанка будет сообщено позже.

Тем временем Британия выведет из обращения бумажные банкноты. Последним днем обращения старых бумажных банкнот номиналом 20 и 50 фунтов станет 30 сентября 2022 года.

