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Экономика и Финансы
19 ноября 21, 17:24
Нацбанк ввел новые банкноты. ФОТО
НБУ
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Памятные банкноты номиналами 20 и 200 гривен посвящены 30-летию независимости страны. Всего выпущено 60 тысяч банкнот.

Национальный банк Украины ввел в обращение новые памятные банкноты номиналом 20 и 200 гривен. Банкноты введены с 19 ноября. Они посвящены 30-летию независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины 19 ноября 2021 вводит в обращение памятные банкноты номиналами 20 и 200 гривен с нанесением на их лицевой стороне айдентики (символики) к празднованию 30-й годовщины независимости Украины", - говорится в сообщении.

Памятная банкнота 20 гривен содержит все элементы защиты банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года с дополнительным нанесением на лицевой стороне, на месте водяного знака, трафаретной печатью краской OVMI айдентики – 30 лет Независимости Украины.

В обращение введено таких банкнот 30 тысяч.

Банкнота 200 гривен имеет все элементы защиты банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года с дополнительной айдентикой - 30 лет Независимости Украины. Таких банкнот также выпущено 30 тысяч штук.





О дате реализации указанных банкнот в интернет-магазине Нацбанка будет сообщено позже.

Тем временем Британия выведет из обращения бумажные банкноты. Последним днем обращения старых бумажных банкнот номиналом 20 и 50 фунтов станет 30 сентября 2022 года.

Korrespondent
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