Повышение пенсии с 1 декабря: кому добавят 800 гривен

Украинцам с 1 декабря повысят часть пенсий, а также прибавку за стаж сверх нормы. Максимальная прибавка - 800 гривен, ее получат те, кто и сейчас имеет право на максимальную выплату 18,5 тысяч гривен.

Это следует из утвержденного бюджета ПФУ.

Перерасчет произойдет из-за повышения прожиточного минимума. К нему привязаны максимальная и минимальная пенсии.

Как пересчитают:

- Максимальная – с 18540 до 19 340 гривен.

- Надбавка за каждый год сверх нормы стажа – с 18,54 до 19,34 гривны.