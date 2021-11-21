Повышение пенсии с 1 декабря: кому добавят 800 гривен

Украинцам с 1 декабря повысят часть пенсий, а также прибавку за стаж сверх нормы. Максимальная прибавка - 800 гривен, ее получат те, кто и сейчас имеет право на максимальную выплату 18,5 тысяч гривен.
Это следует из утвержденного бюджета ПФУ.
Перерасчет произойдет из-за повышения прожиточного минимума. К нему привязаны максимальная и минимальная пенсии.
Как пересчитают:- Минимальная – с 1854 до 1934 гривны.
Те украинцы, которые платят взносы с минимальной зарплаты, могут рассчитывать на минимальный размер пенсии. На данный момент это 1854 гривен, а с 1 декабря – 1934 гривны. То есть прибавка составит всего 80 гривен.
Отметим, для того, чтобы получить максимальную пенсию, размер зарплаты должен быть примерно в 7 раз выше средней.
Примерно 40% украинцев официально получает минимальную зарплату. Достигнув пенсионного возраста при наличии 35 лет стажа они смогут претендовать только на минимальную пенсию.
Ранее мы писали о том, что пенсионерам назначили новые доплаты согласно их возрастной категории.