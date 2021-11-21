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Экономика и Финансы
21 ноября 21, 10:15
Повышение пенсии с 1 декабря: кому добавят 800 гривен
пенсия
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Перерасчет произойдет из-за повышения прожиточного минимума

Украинцам с 1 декабря повысят часть пенсий, а также прибавку за стаж сверх нормы. Максимальная прибавка - 800 гривен, ее получат те, кто и сейчас имеет право на максимальную выплату 18,5 тысяч гривен.

Это следует из утвержденного бюджета ПФУ.

Перерасчет произойдет из-за повышения прожиточного минимума. К нему привязаны максимальная и минимальная пенсии.

Как пересчитают:

- Минимальная – с 1854 до 1934 гривны.
- Максимальная – с 18540 до 19 340 гривен.
- Надбавка за каждый год сверх нормы стажа – с 18,54 до 19,34 гривны.
- Гарантированная (достиг 65-летия и имеет полный стаж) – с 2400 до 2600 гривен.

Те украинцы, которые платят взносы с минимальной зарплаты, могут рассчитывать на минимальный размер пенсии. На данный момент это 1854 гривен, а с 1 декабря – 1934 гривны. То есть прибавка составит всего 80 гривен.

Отметим, для того, чтобы получить максимальную пенсию, размер зарплаты должен быть примерно в 7 раз выше средней.

Примерно 40% украинцев официально получает минимальную зарплату. Достигнув пенсионного возраста при наличии 35 лет стажа они смогут претендовать только на минимальную пенсию.

Ранее мы писали о том, что пенсионерам назначили новые доплаты согласно их возрастной категории.
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