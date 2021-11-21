Цены на продукты подскочат к Новому году: что подорожает

В Украине к Новому году на 5-15% поднимутся цены на популярные продукты для праздничного застолья. Это, в первую очередь, мясо, майонез, яйца, овощи и фрукты.

Более резкий скачок цен возможен, если будет сильный ажиотаж, который создаст кратковременный искусственный дефицит этих товаров.

Такой прогноз озвучил аудитор, глава союза "Центр экономической интеграции и социального партнерства" Михаил Крапивко.

Он уточнил, что такой рост традиционный для Украины и происходит каждый год.

"Это обосновано экономическим принципом. Перед любыми праздниками есть повышенный спрос на определенные товары, продукты питания. А когда спрос увеличивается, появляется возможность увеличить стоимость, так как экономика информационногенная, и любая информация о повышенном спросе всегда порождает рост цены", – рассказал Крапивко.

Эксперт уточнил, что цены вырастут не на многие товары, а только на те продукты, которые популярны на праздники. После новогодних праздников цена снизится, но не значительно, считает он.

Однако, по прогнозу эксперта Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, более серьезное подорожание коснется не только традиционных "новогодних" продуктов.

Дело в том, что в Украине сильно выросли цены на энергоносители. В то время как тарифы для населения зафиксированы, промышленность вынуждена платить за газ и "свет" по рыночной стоимости.

По словам Пендзина, из-за подорожания газа значительно больше придется платить за такие продукты:

мясо (в т.ч. курятина) сало;

подсолнечное масло;