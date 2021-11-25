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Экономика и Финансы
25 ноября 21, 22:18
УЗ запустит 12 скоростных поездов: названы маршруты
поезд
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Новый график движения поездов начнет действовать 12 декабря 2021 года, анонсировали в Укрзализныце.

Укрзализныця с 12 декабря запускает 12 скоростных поездов. Об этом сообщает пресс-служба УЗ в четверг, 25 ноября.

"В новом графике движения поездов (на 2022 год - ред.), который начинает действовать 12 декабря 2021, будут курсировать 12 пар скоростных поездов", - сказано в сообщении.

Поезда будут курсировать по таким маршрутам:

  • №722/721; 724/723; 726/725 - Киев - Харьков - Киев;
  • №732/731 - Киев - Запорожье - Киев;
  • №734/733 - Киев - Покровск - Киев;
  • №712/711 - Киев - Константиновка - Киев;
  • №740/739 - Киев - Кривой Рог - Киев;
  • №763/764 - Киев - Одесса - Киев;
  • №747/748 - Киев - Тернополь - Львов - Тернополь - Киев;
  • №743/744 - Дарница (Киев) - Львов - Дарница (Киев);
  • №715/716 и 705/706 - Киев - Львов - Перемышль - Львов - Киев.

    • Также до конца года отправится в рейс первый из двух скоростных электропоездов Skoda City Elephant - он будет курсировать по маршруту Киев - Тернополь.

    Напомним, что ранее Укрзализныця запустила Дунайский экспресс. Поезд будет курсировать ежедневно. Стоимость билета составит около 200 грн. Экспресс рассчитан на 170 мест.

    Также сообщалось, что УЗ показала самый длинный в Украине маршрут поезда. Состав будет проходить через такие крупные города, как Запорожье, Днепр, Белая Церковь, Львов, Ивано-Франковск, уточнили в компании.
    Korrespondent
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