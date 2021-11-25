УЗ запустит 12 скоростных поездов: названы маршруты

Укрзализныця с 12 декабря запускает 12 скоростных поездов. Об этом сообщает пресс-служба УЗ в четверг, 25 ноября.
"В новом графике движения поездов (на 2022 год - ред.), который начинает действовать 12 декабря 2021, будут курсировать 12 пар скоростных поездов", - сказано в сообщении.
Поезда будут курсировать по таким маршрутам:
Также до конца года отправится в рейс первый из двух скоростных электропоездов Skoda City Elephant - он будет курсировать по маршруту Киев - Тернополь.
Напомним, что ранее Укрзализныця запустила Дунайский экспресс. Поезд будет курсировать ежедневно. Стоимость билета составит около 200 грн. Экспресс рассчитан на 170 мест.
Также сообщалось, что УЗ показала самый длинный в Украине маршрут поезда. Состав будет проходить через такие крупные города, как Запорожье, Днепр, Белая Церковь, Львов, Ивано-Франковск, уточнили в компании.