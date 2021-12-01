Рада приняла закон о повышении налогов

Верховная Рада приняла законопроект об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет. За проект №5600 во втором чтении проголосовали 255 парламентариев.

Документ касается как предприятий, так и граждан Украины. Закон начнет действовать после того, как его подпишет президент с 1 января 2022 года.





Так, согласно документу вводится минимальное налоговое обязательство в отношении земельного участка. Если оценка земли составит стандартные для Украины 28 тысяч гривен за гектар, минимальное обязательство составит 1,4 тысячи гривен за гектар в год.





Также устанавливается 18%-й налог на доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, на сумму, превышающую 12 размеров минимальной заработной платы (6,5 тысяч гривен).





Документом предусмотрено уменьшение минимальной площади земли фермерского хозяйства, что дает право перехода на упрощенную систему налогообложения с 2 гектаров до 0,5 гектара.





Законом исключаются из плательщиков единого налога 4 группы плательщики, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы (кроме кур).





Доход, полученный от продажи в течение года второго объекта недвижимости облагается налогом по ставке 5%, третьего и последующих объектов недвижимости - по ставке 18%.





В частности, устанавливается ограничение в праве выезда руководителя юридического лица - должника за границу.





Также законом повышаются ставки экологического налога, рентной платы за пользование недрами и ставки акцизного налога на алкоголь и сигареты.





Напомним, в первом чтении Рада приняла этот законопроект 1 июля. Он включает повышение ряда налогов, что, по расчетам Кабмина, должно дать дополнительно в бюджет около 60 млрд грн.





Добавим, 18 сентября Комитет Рады одобрил законопроект о повышении налогов.