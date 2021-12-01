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Экономика и Финансы
1 декабря 21, 08:56
В Украине выросла минимальная пенсия
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Минимальная пенсия стала больше на 80 гривен и теперь составляет 1934 гривны, как предусмотрено госбюджетом на 2021 год.

В Украине в среду, 1 декабря, повышается минимальная пенсия - это второе повышение в этом году. Повышение предусмотрено законом о госбюджете Украины на 2021 год.

Таким образом минимальная пенсия вырастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн.

В то же время инфляция запланирована Кабмином на уровне 7,3%, тогда как Нацбанк прогнозирует рост цен на 9,6%.

Напомним, что в Украине запланировали 12 этапов повышения пенсий. В январе 2022 года будут сделаны перерасчеты для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Кроме того, продолжится повышение пенсий для 65-летних граждан.

Также Кабинет министров принял решение повысить с 1 января 2022 года минимальный уровень пенсии членам семей погибших участников АТО и ООС.
Korrespondent
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