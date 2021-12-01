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Новости
Экономика и Финансы
1 декабря 21, 09:10
В платежах украинцев за "коммуналку" появились 2 новые цифры
коммунальные
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Украинцы в конце ноября начали получать платежки, в которых появились новые цифры

Как рассказал один из жителей Киева, в платежке от "Киевтеплоенерго" появились "абонплата за горячую воду" и "абонплата за теплоснабжение".

При этом, еще в прошлом месяце платежки выглядели привычным образом и в них не указывали никаких абонплат.

Аналогичные платежки с ноября получают и в других регионах Украины.

Пока конкретных цифр нет, но они, скорее всего, появятся в платежках в декабре.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.
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