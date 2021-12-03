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Экономика и Финансы
2 декабря 21, 18:18
Между Украиной и Исландией появится прямое авиасообщение
кулеба
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Соглашение не только позволит соединить Украину и Исландию прямыми регулярными авиарейсами, но и создаст новые возможности для путешествий украинцев.

Украина и Исландия подписали соглашение, позволяющее прямое авиасообщение между странами. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Соглашение подписали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и его исландская коллега Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир на полях встречи Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

Документом определяется порядок регулирования международных полетов между двумя странами и порядок назначения авиапредприятий, устанавливаются условия предоставления разрешений на выполнение регулярных полетов, предусматривается взаимное признание удостоверений членов экипажа. Кроме того, документ содержит положения авиационной безопасности; устанавливает механизм инспекции авиапредприятий для оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации.

По словам Кулебы, соглашение не только позволит соединить Украину и Исландию прямыми регулярными авиарейсами, но и создаст новые возможности для путешествий украинцев.

Министры также обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, в частности в сфере геотермальной энергетики.

Ранее мы писали, что между Украиной и Кувейтом возобновится прямое авиасообщение.
Korrespondent
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