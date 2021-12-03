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Экономика и Финансы
2 декабря 21, 18:19
В Украине введут изменения в школьные программы информатики
информатика
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Уже создана рабочая группа, которая займется обновлением учебных программ по информатике, поскольку они устарели на 20 лет.

В Украине намерены изменить школьные программы по информатике, поскольку они сильно устарели. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что Минцифры и Министерство образования и науки (МОН) выступили с инициативой обновления школьного предмета Информатика.

Уже создана рабочая группа, которая займется обновлением учебных программ.

По словам министра, предмет должен соответствовать умениям современных детей, а не отнимать у них интерес к технологиям из-за программы, которая устарела на 20 лет.

Ранее сообщалось, что в Минцифры рассказали, когда в Украине будет 95% покрытия интернетом.
Korrespondent
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