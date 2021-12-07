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Экономика и Финансы
6 декабря 21, 17:49
Экономический паспорт украинца: подробности
дети
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Государство обещает создать Фонд будущих поколений и ежегодно делать в него взносы до достижения ребенком 18 лет.
Государство обещает создать Фонд будущих поколений и ежегодно делать в него взносы до достижения ребенком 18 лет.

Офис президента опубликовал в понедельник, 6 декабря, подробности законопроекта об экономическом паспорте украинца.

Так, документ предполагает создание специального Фонда будущих поколений, на счета которого государство будет делать взносы для детей с последующим инвестированием активов и осуществления выплат.

"Активы участников Фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда", - говорится в сообщении.

Взносы будут производиться ежегодно на каждого участника до достижения им 18 лет.

После достижения совершеннолетия эти деньги могут использоваться на:

- обучение в учебных заведениях Украины;
- покупку собственного жилья на территории Украины;
- перевод средств на свой счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения;
- лечение (при достижении 18-летнего возраста).

Также президент внес дополнительные законопроекты, связанные с урегулированием вопросов государственных взносов.

Соответствующий законопроект Зеленский анонсировал еще в марте. А о внесении его в Верховную Раду сообщил 1 декабря.
Korrespondent
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