ФОПы получат карантинную помощь

Физические лица предприниматели (ФОП) получат по восемь тысяч гривен от государства. Однако это касается только тех, кто весной ошибся при введении банковских реквизитов или подал неправильно заполненные документы. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Повторно подать документы на получение помощи можно до 15 декабря через онлайн-портал государственных услуг Дія, где необходимо правильно указать свои реквизиты.

Единовременную помощь в размере восьми тысяч гривен получают застрахованные ФОПы и наемные работники тех отраслей бизнеса, которые больше всего пострадали во время жесткого карантина в апреле этого года. Это розничная торговля; временное размещение; обеспечение блюдами и напитками; демонстрация фильмов; сфера творчества, искусства и развлечений; деятельность в сфере спорта; организация отдыха и развлечений.

Ранее сообщалось, что в Украине завершились "карантинные" выплаты ФОПам.

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