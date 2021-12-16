Европа без газа. Как будут жить без Газпрома

На фоне энергетического кризиса ЕС все равно строит планы по полному отказу от газа. Топлива, главным поставщиком в Евросоюз которого остается Россия и Газпром. Что предусматривает глобальная реформа от ЕС?

Водород вместо газа

Главная альтернатива газу - водород. Технологии его получения существуют, но они очень затратны. ЕС надеется инвестировать в инфраструктуру и за счет господдержки удешевить и сделать рентабельным выпуск водородных топливных элементов и производство водорода из возобновляемых источников.

Кроме того, ЕС собирается отказаться от долгосрочных газовых контрактов. Именно такие двусторонние контракты, привязанные к цене на нефть, заключает Газпром. Однако ЕС считает свободный рынок гарантией стабильных поставок. ЕС признал, что сразу отказаться от природного газа не выйдет, но чтобы начать слезать с иглы, предложил ограничить срок действия долгосрочных контрактов на его закупку 2049 годом.

Одна из основных причин невиданного скачка цен на газ в последние месяцы в Европе - нехватка газа в подземных хранилищах. Европа показывает пальцем на Газпром, тот отвечает, что все контракты выполняет. Чтобы больше не оказываться в такой ситуации, Еврокомиссия предложила на случай перебоев создать стратегический запас газа, по примеру стратегического резерва нефти в США.

Три этих пункта показывают, что, несмотря на дороговизну, ковидный кризис и растущее недовольство населения, ЕС не отказывается от "зеленой перестройки" экономики. Более того, он готов идти на обострение в противостоянии с Россией, которую напрямую не обвиняет в газовом шантаже, но постоянно указывает на недопустимость использования газа в качестве инструмента политического давления, в особенности на соседей - Украину, Молдову и Грузию, с которыми у ЕС заключено соглашение о партнерстве.

Ставка России

Россия же не отказывается от ставки на экспорт ископаемого топлива как основы экономики в будущем и продолжает строить экспортные газопроводы, включая недавно сданный, но еще не одобренный "Северный поток - 2" в Германию по дну Балтийского моря, в обход Украины.

Примерно треть всего потребляемого газа Европа закупает в России, и Кремль не раз выражал недовольство реформой энергетического рынка Евросоюза. Путин называл ее причиной нынешнего роста цен на газ, а Еврокомиссию - "умниками".

"Умники ещё в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ, - говорил Путин в сентябре. - Теперь пожалуйте бриться, получили искомый результат... А те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать".

Получится ли?

Сейчас газ занимает 25% в общем энергетическом балансе Европы, в производстве электроэнергии - 20%, тепла - почти 40%.

ЕС потребляет 350-400 млрд кубометров в год, 95% приходится на природный газ, и лишь 5% - на те самые "чистые" газы, которые Еврокомиссия сватает ему на замену.

В будущем они должны постепенно вытеснить ископаемый природный газ и занять весьма значительную долю газовой составляющей общего энергетического баланса к 2050 году, говорится в предложениях Еврокомиссии.

Не всем нравится прыть брюссельских чиновников. Рекордные цены на газ бьют по карману избирателей, и власти небогатых стран ЕС опасаются, что вкупе с усталостью от пандемии растущие расходы на свет и отопление переполнят чашу терпения. Польша уже заикалась о пересмотре целей сокращения выбросов из-за газового кризиса.

С другой стороны, Германия - крупнейшая экономика, самая населенная страна и промышленный центр Европы - подтвердила решимость обнулить собственные выбросы к 2045 году, на 5 лет раньше общеевропейского срока.