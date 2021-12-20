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Экономика и Финансы
19 декабря 21, 14:46
Кассовые аппараты станут обязательными: что изменится в 2022
Кассовые аппараты
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С 1 января 2022 года кассовые аппараты станут обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей

С 1 января 2022 года кассовые аппараты станут обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей, что, по мнению самих предпринимателей, приведет к повышению стоимости товаров и услуг.

Сейчас кассовый аппарат обязателен для предпринимателей 2-4 групп, которые торгуют технически сложными товарами, требующими гарантийного обслуживания, лекарственными средствами и медизделиями, ювелирными изделиями, а также тех, что предоставляют медицинские услуги.

Государственная регуляторная служба подсчитала, что внедрение РРО - это дополнительные расходы для бизнеса на уровне порядка 100 тысяч гривен в год. В эту сумму входит покупка оборудования, его обслуживание, плата за эквайринг, бухгалтера, обучение сотрудников.

Что изменится с 1 января 2022 года

РРО станут обязательными для всех предпринимателей на едином налоге, кроме первой группы (оборот - порядка миллиона гривен в год) - бизнесменов, которые торгуют на рынках или предоставляют бытовые услуги.

Физлица-предприниматели, зарегистрированные на второй, третьей и четвертой группах, обязаны устанавливать РРО.

С нового года кассовые аппараты уже не будут привязаны к конкретному виду деятельности - их должны будут установить все.

Напомним, в пятницу, 17 декабря, Верховная Рада Украины провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФОПов (физических лиц-предпринимателей) еще на один год.

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