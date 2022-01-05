SIMки по паспорту, рост тарифов. Перемены с января

SIM-карты по паспорту
1 января вступили в силу изменения к закону об электронных коммуникациях. Теперь необходимо регистрировать SIM-карты, "привязывая" их к паспортным данным.
Закон предусматривает, что конечный пользователь обязан пройти идентификацию у оператора в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.
Законопроект предоставляет переходный период до 1 января 2025 года. После этого поставщики электронных коммуникационных услуг приостанавливают их предоставление пользователям, которые не подписали договор или не идентифицировались.
После двух месяцев с момента приостановки, если пользователь не заключил договор или не предоставил паспортные данные, коммуникационные услуги прекращают.Новый бюджет и соцвыплаты
Бюджет Украины 2022 года предусматривает повышение социальных стандартов, но оно будет незначительным.
Минимальная зарплата на начало 2022 года составит 6,5 тысячи гривен в месяц, как и в декабре 2021. Следующее повышение - на 200 гривен, или на три процента - состоится в октябре.
Базовый социальный стандарт - прожиточный минимум, который повысят с 1 января, 1 июля и 1 декабря 2022 года, будет примерно вдвое меньше реального показателя.
На 1 января 2022 он составит 2393 гривны, на конец года вырастет до 2589 гривен. В то же время, по подсчетам минсоцполитики, в октябре 2021 года фактический прожиточный минимум составил 4389 гривен, а с учетом всех обязательных платежей - 5026 гривен.ФОПы и кассовые аппараты
С 1 января 2-4 группы ФОП должны установить кассовые аппараты в независимости от рода деятельности и уровня дохода.
В случае неустановки нарушителям грозит штраф в размере 100 процентов от проданной продукции. Во второй раз сумма штрафа будет составлять 150 процентов от общей выручки.
Не нужен кассовый аппарат только предпринимателям, которые торгуют за наличные деньги на рынках и у них нет наемных работников. Кроме того, их доход не должен превышать 167 минимальных зарплат в год. В 2022 году - это 1,085 миллиона гривен в год.
Также для ФОПов повышается размер единого налога и единого социального взноса:1 группа: ЕСВ составит 1430 гривен, а единый налог - 248,1 гривны или десять процентов от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2022
С 1 января вступают в силу изменения в налоговые законы, которые называют "антиолигархической налоговой реформой Зеленского".
Хотя на самом деле закон касается администрирования широкого круга налогов - на прибыль предприятий, на доходы физических лиц, на добавленную стоимость, рентную плату и даже доходы по продаже овощей.
Закон затрагивает интересы крупных промышленных групп. Однако изменения коснутся и других персон из крупного бизнеса, и не только тех, кого президент Зеленский называл олигархами.
Закон имеет несколько новаций для тех, кто работает в сельском хозяйстве. Тот, кто продает на рынке овощи и получает за это более 12 минимальных зарплат в год (в 2022 году это 78 тысяч гривен), будет платить 18 процентов налога на доходы физических лиц.Зарплата медиков и учителей
Минимальная зарплата медицинских работников с 1 января составляет 13 тысяч (средний медперсонал) и 20 тысяч (врачи). Дополнительно предусмотрены надбавки за престижность труда - 500 процентов и 300 процентов от суммы оклада. Сумма будет зависеть от уровня образования.
С 1 января в Украине повышены зарплаты отдельным категориям учителей.
Должностной оклад повышается на десять процентов:- педагогам, работа которых непосредственно связана с образовательным процессом, в учреждениях специализированного образования
На 20 процентов повышаются оклады педагогическим работникам в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа, на 25 процентов - в специальных учреждениях общего среднего образования, на 30 процентов - в специализированных домах ребенка, детских домах.
При этом в перечне педагогов на повышение зарплаты отсутствуют учителя учреждений общего среднего образования, которых большинство в Украине.
Также согласно постановлению, установлена доплата за классное руководство:- учителям в 1-4 и подготовительных классах в учреждениях общего среднего образования - 20 процентов от оклада
Режим для айтишников
В конце января министерство цифровой трансформации обещает запуск специального правового режима для IT-индустрии Дія.Сіті. Ее еще называют виртуальной свободной экономической зоной для айтишников.
Она предусматривает особые правовые и налоговые условия для работников IT-отрасли.
Руководитель минцифры Михаил Федоров заверяет, что Дія.Сіті - одна из лучших налоговых систем для технологических компаний, которая позволит платить в пять раз меньше налогов и инвестировать в развитие, образование и IT-сферу.
Участником Дія.Сіті, как предусмотрено в законе О стимулировании развития цифровой экономики в Украине, компания может стать добровольно, если она на 90 процентов занимается разработкой программного обеспечения, имеет не менее девяти работников с зарплатой в 1,2 тысячи евро и больше.
Однако сами программисты не в восторге от Дія.Сіті.Закон Об основах национального сопротивления
Закон Об основах национального сопротивления приняли еще в июле 2021 года. Он вступил в силу 1 августа 2021 года, а с 1 января 2022 года введен в действие.
Согласно закону, в Украине создадут добровольческие формирования территориальных общин, членам которых позволят носить собственное охотничье оружие.
Их будут готовить к национальному сопротивлению, которое объявят с наступлением особого периода на временно оккупированных территориях Украины и на территории страны в целом.
Общее руководство национальным сопротивлением будет осуществлять президент как верховный главнокомандующий Вооруженными силами.
Силы территориальной обороны будут действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где происходят боевые действия. При этом по решению президента их можно привлекать к выполнению задач за пределами ТО.
Ведущая роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления должна принадлежать Силам специальных операций ВСУ, а руководство движением будет осуществлять командующий ССО.Закон о языке
С 1 января 2022 года все печатные издания должны быть только на государственном языке. Другие варианты допускаются, только если у издания есть украиноязычный аналог. К тому же, этот закон не касается крымско-татарской и англоязычной прессы, а также медиа на языках стран Европейского Союза.
С 1 июля 2022 года штрафы за нарушение закона коснутся и частных лиц. К примеру, продавцов или официантов, которые отказываются обслуживать клиента на украинском языке. Размер штрафов для работников сферы услуг составит от 3,4 тысячи до 5,1 тысячи гривен, для госслужащих - до 6,8 тысячи гривен.Коммунальные тарифы дорожают
По прогнозам подорожание ожидается следующим:- горячая вода и отопление - на 50-70 процентов
Что касается электроэнергии, то на данный момент и до 1 октября 2022 года действует тариф:1,44 гривны за киловатт в час (потребление до 250 кВт/ч в месяц) 1,68 гривны за киловатт в час (потребление свыше 250 кВт/ч в месяц)
Налог на Google
С июля 2021 года вступил в силу закон №1525-IX о совершенствовании порядка налогообложения операций по поставке нерезидентами электронных услуг. С 1 января все требования документа должны заработать.
Так называемый закон о налоге на Google предусматривает, что международные компании, которые действуют в информационном пространстве страны, должны платить налоги в Украине.
Изменения коснутся таких компаний, как Facebook, Youtube, Viber, Netflix, Alibaba и другие. Так, в декабре пользователи получили от Google сообщение об удержании налога на добавленную стоимость на покупки в сервисах компании. Следовательно, услуги для граждан подорожают.
Кроме того, международная фриланс-биржа Upwork анонсировала новые правила налогообложения для пользователей в связи с изменением законодательства. В частности, будет удерживаться 20 процентов НДС за сервисные услуги. Однако это не касается заработка пользователей.