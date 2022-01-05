SIMки по паспорту, рост тарифов. Перемены с января

1 января вступили в силу изменения к закону об электронных коммуникациях. Теперь необходимо регистрировать SIM-карты, "привязывая" их к паспортным данным.

Закон предусматривает, что конечный пользователь обязан пройти идентификацию у оператора в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

Законопроект предоставляет переходный период до 1 января 2025 года. После этого поставщики электронных коммуникационных услуг приостанавливают их предоставление пользователям, которые не подписали договор или не идентифицировались.

После двух месяцев с момента приостановки, если пользователь не заключил договор или не предоставил паспортные данные, коммуникационные услуги прекращают.

Бюджет Украины 2022 года предусматривает повышение социальных стандартов, но оно будет незначительным.

Минимальная зарплата на начало 2022 года составит 6,5 тысячи гривен в месяц, как и в декабре 2021. Следующее повышение - на 200 гривен, или на три процента - состоится в октябре.

Базовый социальный стандарт - прожиточный минимум, который повысят с 1 января, 1 июля и 1 декабря 2022 года, будет примерно вдвое меньше реального показателя.

На 1 января 2022 он составит 2393 гривны, на конец года вырастет до 2589 гривен. В то же время, по подсчетам минсоцполитики, в октябре 2021 года фактический прожиточный минимум составил 4389 гривен, а с учетом всех обязательных платежей - 5026 гривен.

С 1 января 2-4 группы ФОП должны установить кассовые аппараты в независимости от рода деятельности и уровня дохода.

В случае неустановки нарушителям грозит штраф в размере 100 процентов от проданной продукции. Во второй раз сумма штрафа будет составлять 150 процентов от общей выручки.

Не нужен кассовый аппарат только предпринимателям, которые торгуют за наличные деньги на рынках и у них нет наемных работников. Кроме того, их доход не должен превышать 167 минимальных зарплат в год. В 2022 году - это 1,085 миллиона гривен в год.

Также для ФОПов повышается размер единого налога и единого социального взноса:

1 группа:

ЕСВ составит 1430 гривен, а единый налог - 248,1 гривны или десять процентов от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2022