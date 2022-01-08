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Экономика и Финансы
7 января 22, 18:15
В Украине начали выплачивать повышенные пенсии: кто получит?
Гривна
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В Украине начали выплачивать повышенные пенсии для нетрудоспособных семей погибших защитников и защитниц Украины

В Украине начали выплачивать повышенные пенсии для нетрудоспособных семей погибших защитников и защитниц Украины, а также участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Каждому из нетрудоспособных родителей (матери/отцу) и жене (супругу) погибших, умерших (пропавших без вести) лиц, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, минимальный размер пенсионной выплаты составляет 7 800 гривен.

Перерасчет произведен автоматически для 3361 человек и пенсия в среднем повышена на 1895 гривен.

Проведены перерасчеты пенсий для лиц с инвалидностью, полученной в результате ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также для тех, кто потерял кормильца в результате Чернобыльской катастрофы.

Пересчет автоматически произведен для 21,2 тысячи человек из числа гражданских лиц и повышена пенсия в среднем на 2903 гривен.

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