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Новости
Экономика и Финансы
12 января 22, 17:32
На Банковой предполагают запустить программу єСубсидії
єСубсидії
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Новая программа будет аналогична программе єПідтримка. Новшество позволит верифицировать каждого получателя субсидии.

Программа єСубсидії подразумевает под собой выплаты на банковскую карту, которые можно потратить только на оплату коммунальных услуг. Это будет по аналогии с программой єПідтримка, заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, пишет Интерфакс-Украина.

"Будем ее (программу єПідтримка, - ред.) активно развивать. Настроим систему платежей, а следующим шагом благодаря такой системе наведем порядок с субсидиями. Что мешает выпустить єСубсидії?", - сказал он.

Шурма подчеркнул, что речь идет о выплатах на карту для оплаты "коммуналки", что позволит верифицировать каждого украинца, получающего субсидии.

"Сама єПідтримка будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами. И параллельно появится еще десяток таких продуктов", - пообещал замглавы ОП.

Напомним, проект єПідтримка в Украине стартовал 19 декабря 2021 года. Все вакцинированные украинцы могут воспользоваться программой, получив виртуальную одну тысячу гривен. Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными невозможно.
Korrespondent
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