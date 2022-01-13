На Банковой предполагают запустить программу єСубсидії

Программа єСубсидії подразумевает под собой выплаты на банковскую карту, которые можно потратить только на оплату коммунальных услуг. Это будет по аналогии с программой єПідтримка, заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, пишет Интерфакс-Украина.

"Будем ее (программу єПідтримка, - ред.) активно развивать. Настроим систему платежей, а следующим шагом благодаря такой системе наведем порядок с субсидиями. Что мешает выпустить єСубсидії?", - сказал он.

Шурма подчеркнул, что речь идет о выплатах на карту для оплаты "коммуналки", что позволит верифицировать каждого украинца, получающего субсидии.

"Сама єПідтримка будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами. И параллельно появится еще десяток таких продуктов", - пообещал замглавы ОП.

Напомним, проект єПідтримка в Украине стартовал 19 декабря 2021 года. Все вакцинированные украинцы могут воспользоваться программой, получив виртуальную одну тысячу гривен. Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными невозможно.