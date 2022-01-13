Шмыгаль назвал приоритеты Кабмина на 2022 год

На заседании правительства в среду, 12 января, были определены приоритеты, важные задачи и проекты на 2022 год. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Основными направлениями развития для нас остаются трансформация медицины и образования, улучшение социальных стандартов, поддержка спорта и культуры, энергонезависимость, экономическое развитие, инфраструктурные проекты, цифровизация", - написал Шмыгаль в своем Telegram.

По его словам, в 2022 году правительство намерено поэтапно повышать пенсионные выплаты для многих категорий лиц.

"В частности, с марта предполагается индексация пенсий (в том числе работающим пенсионерам). Программа доплат к пенсии будет расширена на лиц, которым исполнилось 70 лет. Будут произведены перерасчеты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью. Продолжится повышение пенсий для 65-летних из-за роста минимальной зарплаты. Минимальная пенсионная выплата для людей от 70 лет со стажем 30/35 лет будет 3000 гривен", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что в 2022 году в бюджете на медицину заложена "рекордная" сумма.

В частности, планируется повысить финансирование больниц и значительно увеличить зарплаты медицинским работникам

"Минимальная зарплата врача на уровне 20 тысяч гривен – это весомый результат для нашей страны", - отметил Шмыгаль.

Он добавил и о намерении развивать системы трансплантации в Украине.

"В сфере образования акценты на 2022 год неизменны: развитие дошкольного образования, повышение инклюзивности, продолжение реформы школьного питания", - подчеркнул премьер.

По его словам, программа Большая стройка будет продолжена и в наступившем году. Планируется строительство и ремонт не менее пяти тысяч километров дорог, ремонт более 600 километров путей и электрификация новых участков, обновление подвижного состава Укрзализныци и другое.

Также глава правительства напомнил о проектах Большая термомодернизация, Большая реставрация, Зеленая страна.

Шмыгаль добавил, что готовится развитие транспортных стратегических хабов, в рамках этой программы появятся два новых аэропорта.

Ожидается и запуск программы возрождения судостроения.

Как сообщалось ранее, Кабмин готовит поддержку производителям продуктов. Власти рассматривают возможность дотаций или установления спеццен на социально значимые продукты из-за подорожания энергоносителей.

