Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.50
USD
27.72
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
12 января 22, 19:18
Шмыгаль назвал приоритеты Кабмина на 2022 год
Шмыгаль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Среди приоритетов у Кабмина – индексация пенсий, медицина, реформа школьного питания, Большая стройка и другое.
Среди приоритетов у Кабмина – индексация пенсий, медицина, реформа школьного питания, Большая стройка и другое.

На заседании правительства в среду, 12 января, были определены приоритеты, важные задачи и проекты на 2022 год. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Основными направлениями развития для нас остаются трансформация медицины и образования, улучшение социальных стандартов, поддержка спорта и культуры, энергонезависимость, экономическое развитие, инфраструктурные проекты, цифровизация", - написал Шмыгаль в своем Telegram.

По его словам, в 2022 году правительство намерено поэтапно повышать пенсионные выплаты для многих категорий лиц.

"В частности, с марта предполагается индексация пенсий (в том числе работающим пенсионерам). Программа доплат к пенсии будет расширена на лиц, которым исполнилось 70 лет. Будут произведены перерасчеты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью. Продолжится повышение пенсий для 65-летних из-за роста минимальной зарплаты. Минимальная пенсионная выплата для людей от 70 лет со стажем 30/35 лет будет 3000 гривен", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что в 2022 году в бюджете на медицину заложена "рекордная" сумма.

В частности, планируется повысить финансирование больниц и значительно увеличить зарплаты медицинским работникам

"Минимальная зарплата врача на уровне 20 тысяч гривен – это весомый результат для нашей страны", - отметил Шмыгаль.

Он добавил и о намерении развивать системы трансплантации в Украине.

"В сфере образования акценты на 2022 год неизменны: развитие дошкольного образования, повышение инклюзивности, продолжение реформы школьного питания", - подчеркнул премьер.

По его словам, программа Большая стройка будет продолжена и в наступившем году. Планируется строительство и ремонт не менее пяти тысяч километров дорог, ремонт более 600 километров путей и электрификация новых участков, обновление подвижного состава Укрзализныци и другое.

Также глава правительства напомнил о проектах Большая термомодернизация, Большая реставрация, Зеленая страна.

Шмыгаль добавил, что готовится развитие транспортных стратегических хабов, в рамках этой программы появятся два новых аэропорта.

Ожидается и запуск программы возрождения судостроения.

Как сообщалось ранее, Кабмин готовит поддержку производителям продуктов. Власти рассматривают возможность дотаций или установления спеццен на социально значимые продукты из-за подорожания энергоносителей.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Крыму планируют построить курортный город
Зеленский создал группу противостояния Северному потоку-2
Новый газопровод в Германию приносит Москве больше власти
В Украине планируют построить 240 судов за десять лет
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сколько раз украинцам повысят пенсии в 2022 году
noimageНа Банковой предполагают запустить программу єСубсидії
Лента новостей