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Новости
Экономика и Финансы
12 января 22, 19:46
Сколько раз украинцам повысят пенсии в 2022 году
пенсионер
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До конца 2022 года украинцев ждет еще пять этапов повышения пенсий

До конца 2022 года украинцев ждет еще пять этапов повышения пенсий. Массово пенсии пересчитают лишь два раза. Остальные этапы – лишь для отдельных категорий получателей.

С 1 марта

В первый день весны пройдет ежегодная индексация пенсий. Она коснется неработающих пенсионеров, а пересчет будет индивидуальным. Сумма роста привязана к росту средней зарплаты в Украине и инфляции. Этот перерасчет будет автоматическим. Украинцам не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда.

Примечательно, что под эту индексацию попадут некоторые категории пенсионеров, которые исключили в 2017 году. С 1 марта индексируют и надбавки за возраст. Таким образом, пенсионеры старше 80 лет будут получать надбавку к основной пенсии – 500 грн в месяц, а пенсионеры 75-80 лет – 400 грн.

С 1 апреля

В этот день индексируют пенсии работающих пенсионеров. И эти выплаты будут индивидуальными, а в них учитывают текущую зарплату пенсионера и полученный страховой стаж.

С 1 июля

Летом повысят максимальные и минимальные пенсии. Они вырастут на фоне роста прожиточного минимума. Для пенсионеров он составит 2027 грн. С 1 июля вырастет минимальная пенсия. Она увеличится с 1934 грн до 2027 грн, а максимальная – с 19 340 до 20 270 грн.

С 1 октября

В начале октября расширится программа дополнительных выплат, она расширится на пенсионеров 70-75 лет. Они получат по 300 грн доплаты в месяц. Больше того, если у них есть 30 лет стажа для женщин и 35 для мужчин, то их пенсия не сможет быть менее 3000 грн.

С 1 декабря

В конце года повысят минимальные и максимальные выплаты. Тогда увеличится минимальная пенсия. Как и прожиточный минимум для пенсионеров она увеличится с 2027 грн до 2093 грн, а максимальная изменится с 20 270 до 20 930 грн.

Тогда же установят минимальную пенсию в размере 2500 грн для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет при наличии достаточного стажа (30 лет для женщин, 35 – для мужчин).

Если же стаж составит 20-30 лет у женщин и 25-35 лет у мужчин, выплата составит от 2093 грн до 2500 грн.
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