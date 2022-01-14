Украина вернулась в космос. Значение спутника Сич. Видео

Компания SpaceX в рамках своей коммерческой программы запустила ракету с частными и государственными спутниками, среди которых был и украинский аппарат Сич-2-30. Для Украины это событие имеет большое символическое значение.
В последний раз украинский спутник под эгидой Государственного космического агентства Украины был выведен на орбиту в 2011 году. Тогда это произошло в сотрудничестве с Россией. Корреспондент.net рассказывает подробности.
Запуск с Илоном Маском
Компания Илона Маска SpaceX запустила с мыса Канаверал ракету Falcon 9 со 105 спутниками на борту 13 января. Среди них был украинский аппарат Сич-2-30, который стал для Украины первым за последние почти 11 лет запущенным спутником.
Вскоре Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи города Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи с Сич-2-30, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что в настоящее время с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме.
Последний свой спутник - Сич-2 - Украина отправила на орбиту в августе 2011 года с помощью ракеты-носителя Днепр-1, который тогда производили на днепровском заводе Южмаш с привлечением российских компаний. Запуск прошел на базе в Оренбургской области России.
Уже в декабре 2012 года связь со спутником была потеряна. Сич-2 проработал лишь чуть больше года из ожидавшихся разработчиками пяти из-за проблем с элементом питания, изготовленным в РФ. С тех пор у Украины больше не было спутников на орбите.
Сич-2-30 является модификацией спутника Сич-2, основной функцией которого была съемка поверхности Земли. Для этого его оборудовали камерой с пространственным разрешением восемь метров на пиксель и полосой захвата 46,6 километра.
Также спутник нес на борту комплекс научной аппаратуры Потенциал: приборы для анализа плотности части, магнитометр, электрический зонд.
Запущенный в 2022 году Сич-2-30 - это точечная модификация предшественника, а не принципиально новое устройство. Он предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров магнитосферы Земли.
Оптические характеристики не отличаются от предшественника, но снимать Сич-2-30 будет лучше благодаря более низкой орбите. Несмотря на то, что у иностранных спутников разрешение в 50 сантиметров на пиксель, чиновники говорят о его огромном практическом значении для Украины не только в военной сфере.
Свой спутник позволит экономить немалые средства, поскольку сейчас Украина вынуждена покупать много данных из космоса, которые нужны как гражданским ведомствам, так и украинским военным.
"Когда это наш спутник и мы не закупаем никаких фотографий, мы можем получать столько снимков, сколько нам нужно - без ограничений и в нужное время и в нужной части нашей страны", - говорил председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.
В Госкосмосе говорят об информации о "создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей". Такие данные необходимы прежде всего военным, чтобы знать, что происходит в Крыму, в акваториях Черного и Азовского морей, а также на Донбассе.
Кроме того, Сич-2-30 поможет экологам отслеживать практически в реальном времени нелегальную вырубку лесов, добычу полезных ископаемых, состояние водоемов, загрязнение воздуха, соблюдение экологических норм крупными предприятиями, противозаконную утилизацию твердых бытовых отходов.
Также он поможет и с реализацией земельной реформы, поскольку можно будет сверить данные со спутника с нынешним земельным кадастром. А спасатели и правоохранители надеются оперативно и эффективно противодействовать природным катаклизмам и контрабандистам на море и на суше.
Государственные учреждения будут получать изображения со спутника бесплатно в течение суток, в некоторых случаях съемка будет срочной, говорят разработчики. Отмечается, что Сич-2-30 рассчитана на работу в течение не менее трех лет.
Сич-2-30 станет частью европейской спутниковой программы наблюдения за Землей Copernicus, с которой Украина уже имеет договор и получает снимки из космоса бесплатно.
Сотрудничество в рамках программы Copernicus уже позволило реализовать в Украине проект тепловых аномалий, выявляющий и предупреждающий лесные пожары. "В 2021 году экономический эффект от этого проекта составил около 12 миллиардов гривен", - утверждает Тафтай.
Украина возвращается на мировой космический рынок
Специалисты говорят, что для Украины запуск спутника может стать первым шагом по выводу космической отрасли из кризиса.
Украина планировала создать группировку спутников дистанционного зондирования Сич еще в первой космической программе 1993-1997 годов. Но за годы независимости вывела на орбиту всего три аппарата, а после разрыва отношений с Россией эта отрасль была фактически заморожена.
Сич-2-30 стал первым собственным спутником Украины на орбите. К 2025 году Госкосмос хочет развернуть еще семь, на которые планирует потратить почти четыре миллиарда гривен. На будущее у Южного уже готова более современная платформа Сич-2М, которая сможет снимать с точностью до двух метров.
Для того, чтобы реализовать эти планы в Госкосмосе ожидают одобрения научно-технической космической программы на 2021-2025 годы. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде. Парламент не может его принять с осени 2021 года.
Вывод на орбиту Сич-2-30 стал первым шагом на пути реализации этой программы. И это не все положительные новости. В последнее время Украине удалось продлить несколько важных международных контрактов, рассказал Тафтай DW.