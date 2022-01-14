Украина вернулась в космос. Значение спутника Сич. Видео

Компания SpaceX в рамках своей коммерческой программы запустила ракету с частными и государственными спутниками, среди которых был и украинский аппарат Сич-2-30. Для Украины это событие имеет большое символическое значение.

В последний раз украинский спутник под эгидой Государственного космического агентства Украины был выведен на орбиту в 2011 году. Тогда это произошло в сотрудничестве с Россией. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Компания Илона Маска SpaceX запустила с мыса Канаверал ракету Falcon 9 со 105 спутниками на борту 13 января. Среди них был украинский аппарат Сич-2-30, который стал для Украины первым за последние почти 11 лет запущенным спутником.

Вскоре Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи города Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи с Сич-2-30, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что в настоящее время с аппаратом установлена ​​устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме.

Последний свой спутник - Сич-2 - Украина отправила на орбиту в августе 2011 года с помощью ракеты-носителя Днепр-1, который тогда производили на днепровском заводе Южмаш с привлечением российских компаний. Запуск прошел на базе в Оренбургской области России.

Уже в декабре 2012 года связь со спутником была потеряна. Сич-2 проработал лишь чуть больше года из ожидавшихся разработчиками пяти из-за проблем с элементом питания, изготовленным в РФ. С тех пор у Украины больше не было спутников на орбите.





Сич-2-30 является модификацией спутника Сич-2, основной функцией которого была съемка поверхности Земли. Для этого его оборудовали камерой с пространственным разрешением восемь метров на пиксель и полосой захвата 46,6 километра.

Также спутник нес на борту комплекс научной аппаратуры Потенциал: приборы для анализа плотности части, магнитометр, электрический зонд.

Запущенный в 2022 году Сич-2-30 - это точечная модификация предшественника, а не принципиально новое устройство. Он предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров магнитосферы Земли.

Оптические характеристики не отличаются от предшественника, но снимать Сич-2-30 будет лучше благодаря более низкой орбите. Несмотря на то, что у иностранных спутников разрешение в 50 сантиметров на пиксель, чиновники говорят о его огромном практическом значении для Украины не только в военной сфере.

Свой спутник позволит экономить немалые средства, поскольку сейчас Украина вынуждена покупать много данных из космоса, которые нужны как гражданским ведомствам, так и украинским военным.

"Когда это наш спутник и мы не закупаем никаких фотографий, мы можем получать столько снимков, сколько нам нужно - без ограничений и в нужное время и в нужной части нашей страны", - говорил председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.



