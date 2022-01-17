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Новости
Экономика и Финансы
16 января 22, 20:23
єПідтримка: украинцы потратили 1,3 млрд гривен
єПідтримка
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Уже 8,2 млн человек открыли карточки в банках для получения денежных средств по программе єПідтримка.

Украинцы потратили свыше 1,3 млрд гривен в рамках программы єПідтримка. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, 16 января.

"Уже свыше 1,3 млрд гривен потратили украинцы в рамках президентской программы єПідтримка. Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и ж/д билеты", – отметил глава правительства.

По его информации, по состоянию на 15 января 8,2 млн человек открыли карточки в банках для получения денежных средств по этой программе. В то же время, 7 млн ​​человек подали заявки в Дії на получение 1000 гривен.

Напомним, 19 декабря в Украине стартовала єПідтримка. По 29 декабря включительно полностью вакцинированные украинцы могли подать заявку на получение тысячи гривен.
Korrespondent
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