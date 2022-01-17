Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.13
USD
28.19
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
16 января 22, 20:34
Пенсионерам в Украине увеличат выплаты: когда и на сколько
пенсионер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В 2022 году в Украине многим категориям населения поднимут пенсии

В 2022 году в Украине многим категориям населения поднимут пенсии. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Минимальная пенсия для людей в возрасте от 70 лет, имеющих стаж 30-35 лет, лет поднимется до 3 тысяч гривен. Увеличение выплат будет поэтапным.

По его словам, с марта пройдет индексация пенсий. В частности, это будет касаться работающих пенсионеров. Программу доплат расширят на украинцев от 70 лет.

Кроме того, перечислят выплаты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью. Также продолжится повышение пенсий для 65-летних из-за роста минимальной зарплаты.

Как сообщалось, в течение 2022 года украинцам пенсии будут поднимать в несколько этапов. Повышение планируют производить в 12 этапов. С 1 января 2022 года почти до 8 тыс. увеличится минимальная пенсия для семей погибших в зоне АТО/ООС. Кроме того, размер минимальной пенсии увеличится для ликвидаторов ЧАЭС, получивших инвалидность.

Читайте также: Сколько раз украинцам повысят пенсии в 2022 году

Напомним, в Украине в 2022-м в результате повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных максимальную пенсию увеличат на 1590 грн.
Podrobnosti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
єПідтримка: украинцы потратили 1,3 млрд гривен
Лента новостей