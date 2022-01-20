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Экономика и Финансы
19 января 22, 20:14
На что подростки смогут потратить деньги єПідтримки
єПідтримка
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Полный перечень будет вскоре представлен, однако предварительно в него войдут покупка книг и спорттоваров, оплата общежитий и питания, а также прохождение дополнительных предметов ВНО.

Украинские подростки 14-17 лет, которые получили прививки от COVID-19, смогут потратить "вакцинальную" тысячу гривен на проживание в общежитиях учебных заведений, книги, дополнительное тестирование на ВНО и так далее. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 19 января.

При этом полный список, на что могут быть потрачены эти деньги, будет подготовлен в течение 10 дней.

Так, заместитель министра экономики Тарас Качка предложил оформить протокольным поручением расширение программы єПідтримка на детей в возрасте 14-17 лет. Минэкономики вместе с Минцифры и МОН в 10-дневный срок должны подготовить проект постановления с перечнем того, на что можно будет потратить 1000 гривен.

"На приобретение услуг в сфере образования, питания в учреждениях образования, проживания в общежитиях, прохождение дополнительных предметов ВНО, покупку книжек и периодических изданий, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий", - сказал Качка анонсируя пункты будущего перечня.

Напомним, накануне сообщалось, что Минздрав упростил доступ подростков к COVID-вакцинации.

Также сообщалось, что Минобразования предложило давать детям "ковидную тысячу" на внешкольное образование.
Korrespondent
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