На что подростки смогут потратить деньги єПідтримки

Украинские подростки 14-17 лет, которые получили прививки от COVID-19, смогут потратить "вакцинальную" тысячу гривен на проживание в общежитиях учебных заведений, книги, дополнительное тестирование на ВНО и так далее. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 19 января.

При этом полный список, на что могут быть потрачены эти деньги, будет подготовлен в течение 10 дней.

Так, заместитель министра экономики Тарас Качка предложил оформить протокольным поручением расширение программы єПідтримка на детей в возрасте 14-17 лет. Минэкономики вместе с Минцифры и МОН в 10-дневный срок должны подготовить проект постановления с перечнем того, на что можно будет потратить 1000 гривен.

"На приобретение услуг в сфере образования, питания в учреждениях образования, проживания в общежитиях, прохождение дополнительных предметов ВНО, покупку книжек и периодических изданий, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий", - сказал Качка анонсируя пункты будущего перечня.

Напомним, накануне сообщалось, что Минздрав упростил доступ подростков к COVID-вакцинации.

Также сообщалось, что Минобразования предложило давать детям "ковидную тысячу" на внешкольное образование.